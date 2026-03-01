אנחנו נמצאים בימים היסטוריים, שנעים בין פסגות של שמחה על הצלחות מבצעיות לבין תהומות של עצב וחרדה מול דיווחים על נפגעים ואזעקות ללא הרף. בתוך הכאוס הזה נמצאים הילדים שלנו – דור שחשוף למידע גולמי בטלפונים, שומע את הדי הפיצוצים ומבין היטב שמשהו גדול קורה.

השנה, חג הפורים הממשמש ובא מביא איתו אתגר נוסף: האכזבה מביטול מסיבות והחשש מחגיגות תחת אש. שוחחנו עם שרה רוטנמר, עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת רגשית, כדי להבין איך בונים חוסן משפחתי בתוך הסערה.

אל תגידו "הכל בסדר"

אחת הטעויות הנפוצות של הורים היא הניסיון לגונן על הילד באמצעות הכחשה. "הילדים של היום הם בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה מאוד," מסבירה רוטנמר. "כשילד שומע פיצוץ ורואה הורה מבוהל שאומר לו 'אין כלום', נוצר אצלו בלבול שמגביר את החרדה."

במקום זאת, היא מציעה להשתמש בתיקוף (Validation):

לתת אישור לרגש: "זה באמת מפחיד כשיש אזעקה, גם אני לפעמים דואגת."

"זה באמת מפחיד כשיש אזעקה, גם אני לפעמים דואגת." להפריד בין שליטה לחוסר שליטה: אנחנו לא שולטים באירועים בחוץ, אבל אנחנו שולטים בתגובות שלנו – בנשימות, בחיבוק, ובידיעה לאן הולכים כשיש אזעקה.

אנחנו לא שולטים באירועים בחוץ, אבל אנחנו שולטים בתגובות שלנו – בנשימות, בחיבוק, ובידיעה לאן הולכים כשיש אזעקה. האמת המתווכת: לומר שיש מלחמה ושיש "אנשים רעים", אבל להדגיש שיש מי ששומר עלינו ושזה מצב זמני שיעבור.

הנייד כחוצץ רגשי

רוטנמר קוראת להורים להניח את הטלפונים בצד, במיוחד ברגעי שהות במקלט. "הצורך שלנו במידע נותן תחושת ביטחון מזויפת, אבל הוא הופך אותנו ללא פנויים רגשית לילד. ברגעים האלו, הילד זקוק למבוגר אחראי שנמצא איתו ב-100%, ולא להורה שבוהה בדיווחים על נפילות."

אכזבת הפורים: הזדמנות לחוויה לכל החיים

ביטול מסיבות פורים או צמצומן הוא אירוע דרמטי עבור ילדים. רוטנמר מדגישה שאסור לבטל את הכאב שלהם באמצעות השוואות ("תגיד תודה, יש ילדים שאין להם בית").

"עבור הילד, התחפושת שבוטלה היא הצרה הכי גדולה כרגע, וצריך להיות איתו שם," היא אומרת. הפתרון? יצירתיות ביתית:

הפכו את הבית למרחב פורימי מושקע.התחפשו יחד איתם – הורים שמשתטים ומשחקים יוצרים עוגן של ביטחון.

צרו "פורים של מלחמה" כזיכרון מגבש. כמו שהקורונה נזכרת אצל רבים כזמן משפחתי איכותי, כך גם המצב הנוכחי יכול להפוך לסיפור של גבורה משפחתית וביחד.

מתי זה כבר לא רק פחד טבעי?

למרות שהחרדה היא תגובה נורמלית למצב לא נורמלי, ישנם סימני אזהרה הדורשים סיוע מקצועי:

שינוי דרמטי בהתנהגות: ילד שהיה חיוני והופך לכבוי או מסתגר. רגרסיה: חזרה להרטבת לילה, בכי בלתי פוסק או היצמדות קיצונית להורה. תגובה לא פרופורציונלית: חרדה שמונעת מהילד לתפקד גם ברגעי רגיעה.

במקרים כאלו, רוטנמר ממליצה לפנות למוקדי החוסן העירוניים. לעיתים מספר מפגשים ממוקדים יכולים לשחרר את הטראומה ולמנוע ממנה להשתרש.

המסר העיקרי להורים: אל תנסו להיות גיבורי-על חסינים. תהיו אנושיים, תהיו נוכחים, ותחזיקו עבור הילדים את התקווה שזה זמני – וזה יעבור.