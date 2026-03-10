שמאליים מול ימניים: הפער הפסיכולוגי ביניהם נחשף לראשונה

העולם שלנו הוא עולם של ימניים. הסטטיסטיקה הזו נותרה יציבה להפליא לאורך מאות שנים ועל פני יבשות שונות: כ-90% מבני האדם משתמשים ביד ימין, בעוד שרק כ-10.6% הם שמאליים. היציבות הזו הובילה את המדענים לחפש הסברים לעמידות המספרית - מהו היתרון שמשמר את השמאליות, אך מונע ממנה להפוך לדומיננטית?

תיאוריה ותיקה אחת, המכונה "השערת הלחימה" (The Fighting Hypothesis), מציעה הסבר מרתק: בעוד שלימניים יש יתרון במשימות של שיתוף פעולה (כמו למידת מלאכה דרך חיקוי, שכן רוב המורים הם ימניים), לשמאליים יש יתרון מובהק בקרבות פנים-אל-פנים ובספורט תחרותי. הסיבה לכך פשוטה - הם נדירים יותר. יריב ימני רגיל להילחם מול ימניים אחרים, ולכן תנועותיו של לוחם שמאלי מפתיעות אותו וקשות יותר לחיזוי. מחקרים אכן הראו שלשמאליים יש ייצוג יתר בענפי ספורט כמו סיף ובדמינטון.

אך לתיאוריה הזו היה חסר חלק קריטי: כדי ליהנות מיתרון ההפתעה, השמאלי לא יכול להיות פסיבי. הוא חייב להיות בעל דחף להיכנס למצבי עימות ולחפש תחרות. עד היום, הקשר הזה בין דומיננטיות יד לבין אופי תחרותי לא נבדק לעומק.

הימנעות מול "תחרותיות-יתר"

מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי Scientific Reports בפברואר 2026, שנערך על ידי צוות חוקרים בראשות ג'וליה פרטה מאוניברסיטת קייטי-פסקארה (Chieti-Pescara) באיטליה, החליט לבדוק בדיוק את הנקודה הזו.

במסגרת הניסוי הראשון, החוקרים אספו נתונים מיותר מ-1,100 מתנדבים. המשתתפים מילאו שאלונים לבחינת העדפת יד (שאלון אדינבורו), וכן שאלונים שבחנו אישיות, תחרותיות, ומדדי דיכאון וחרדה. מתוך המדגם, החוקרים בודדו קבוצה של 50 שמאליים מובהקים ו-483 ימניים מובהקים.

הממצאים היו חד-משמעיים והצביעו על פער פסיכולוגי ברור בין הקבוצות: לימניים נמצא מתאם עם "הימנעות מתחרות מתוך חרדה". כלומר, ימניים נטו יותר להתרחק מסיטואציות תחרותיות בשל החשש מההתמודדות. לעומתם לשמאליים יש נטייה חזקה שנקשרה ל"תחרותיות מתוך התפתחות עצמית" ולרמות גבוהות של "תחרותיות-יתר".

החלק החסר בפאזל

תוצאות המחקר מעניקות חיזוק משמעותי לתיאוריית הלחימה. הממצאים מראים כי שמאליים אינם רק "מפתיעים" פיזית בשדה הקרב או במגרש הספורט, אלא מצוידים גם במבנה אישיותי שדוחף אותם לחפש את הניצחון ואת ההתמודדות.

בניסוי שני שערכו החוקרים, בו נבדקה מיומנות מוטורית עדינה (מטלת לוח יתדות), לא נמצא קשר בין המיומנות הפיזית לבין רמת התחרותיות, מה שמחזק את ההשערה שמדובר בתכונת אישיות ולא רק ביכולת פיזית.

המחקר אכן מספק תובנה חדשה על הקשר שבין המוח להתנהגות: השמאליים, כך נראה, לא רק מחזיקים את העט או המחבט ביד אחרת - הם גם מגיעים למגרש עם רעב גדול יותר לניצחון.