האזינו לשיעור הדף היומי: אגדות החורבן - יום חמישי תשעה באב אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ב'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו﻿ • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עמך ישראל ובתוכם מרת דבורה תחי' בת יפה שיינדיל פייגע לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לה לדבורה תחי' בת יפה שיינדיל פייגע | בשל תשעה באב מוקדש בזה שיעור מיוחד באגדות החורבן דפים נ"ז נ"ח - מס' גיטין (יהדות) (יהדות)