"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צרפת וגרמניה צפויות להפעיל מנגנון שישיב את כל הסנקציות שהופסקו בעקבות הסכם הגרעין מ-2015 על איראן. האירופיות טוענות כי איראן הפרה את ההסכם ומעניקות למועצת הביטחון 30 יום לאשר את ההקלות - אחרת הסנקציות יחולו מחדש.

עלייה בפשיעה ביו"ש בחודש האחרון נעצרו עשרות חשודים מיו"ש בחשד למעורבות בגל גניבות רכבים, תופעה שגרמה לעלייה חדה במחירי הביטוח. צפו ברגע דרמטי מתוך הפעילות.

מתיחות ביחסי ישראל-טורקיה נתניהו הצהיר בפודקאסט אמריקני כי הוא מכיר בטבח הארמנים כרצח עם. ההצהרה עוררה זעם בטורקיה, בעוד שגריר ארמניה בירך על המהלך וציין כי הדברים משקפים את עמדת רוב הציבור בישראל.

פגישת בנט-ליברמן השניים דנו במלחמה בעזה, עסקת החטופים, סוגיית הגיוס והכלכלה, וכן בדרכים אפשריות להחליף את הממשלה.

פעילות צה"ל בצפון הרצועה לוחמי גבעתי חיסלו חוליית מחבלים ואיתרו מחסן אמל"ח של חמאס בכפר ג'באליה. לפי צה"ל, הפעילות מונעת התבססות מחבלים ומרחיבה את הלחימה בשטח.

מזג אוויר היום ומחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה