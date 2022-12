פרק ח': אנו עוסקים בהגותו של הגאון רבי חיים בלייח, אב"ד ורבה של תלסמאן באלג'יריה ששלל את הנס המפורסם "הרב שרכב על האריה" שאירע לפי המסורת למקובל הקדמון ר"א אלנקוואה.

יש לסייג את דבריה של ד"ר מיכל אוחנה. שכן צונץ, למרות שברור שלא היה אורתודוקסי, הוזכר בספרות הרבנית בתור חכם. ראה לדוגמה בספר 'כל כתבי מהר"ץ חיות'[1] שכתב "ספר הדרשות מהחכם המופלא מהו' יום טוב ליפמן צונץ מברלין". פרושיו של מהרי"ץ חיות הוכנסו לש"ס וילנה המפורסם ונלמדים בשקיקה אצל כלל בני הישיבות והכוללים, ואף ספרו "כל כתבי מהר"ץ חיות" נמצא בבתי כנסת בימינו.

תמונה של החוקר ד"ר יום-טוב לִיפְּמן צוּנְץ משנת 1884 ( מאת James from Hanwell, London, UK - Leopold Zunz on his 90th birthday, 10 August 1884.Uploaded by whatsthatpicture, CC BY-SA 2.0 )