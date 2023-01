יציאת המיטה מביה"ח 'תל השומר' ( צילום: דוד זר )

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה': עשרות אלפי בני אדם צפויים להשתתף היום (רביעי) במסע הלוויתו של זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצוק"ל, שנפטר הבוקר והוא בן 94. מסע הלוויה יחל בשעה 13:00 מבית מדרשו - כולל 'תורה וחיים' ברחוב רבי עקיבא 133 בבני ברק, דרך רחוב חזון איש בדרכו לבית החיים ויז'ניץ, שם ייטמן לצד רעייתו ע"ה.

Your browser does not support the audio element.

"נצחו אראלים את המצוקים": הכרוז המכריז על מסע הלוויה לקראת מסע הלוויה צפויים עומסי תנועה חריגים וחסימת צירים מרכזיים בעיר בני ברק. חסימות התנועה יחלו בהדרגה החל משעה 10:00. במשטרה מבקשים מהציבור הרחב שאינו משתתף בלוויה, שלא להגיע לאזור העיר בני ברק ולצירים המובילים אליה עד לסיום הלוויה.

המיטה ביציאה מביה"ח תל השומר ( צילום: דוד זר )

משטרת ישראל נערכת בכוחות מתוגברים למסע הלווית הרב. מאות שוטרים, מתנדבים ולוחמי מג"ב מיחידות המשטרה השונות ייטלו חלק בשמירת הסדר הציבורי והכוונת תנועה והכל על מנת לשמור על שלום הציבור. אנו קוראים לקהל המבקש להשתתף במסע הלוויה לאפשר את קיומה באופן מכבד ובטוח.

המיטה מגיעה לטהרה ב'מעייני הישועה' ( צילום: שמעון ברדי )

בשל חסימות צירי תנועה בעיר החל מהשעה 10:00, ציבור הנהגים מתבקש להימנע מלהגיע לאזור ולהישמע להוראות השוטרים. לציבור משתמשי הדרך מומלץ להיעזר באפליקציות הניווט שיעודכנו בדבר חסימות ושינויים בהסדרי התנועה וכן במוקד 110, מוקד המידע של משטרת ישראל.

ציבור משתמשי הדרך מתבקש לשים לב כי חסימת צירי התנועה תהיינה החל מהשעה 10:00 ועד לסיום פיזור הקהל עם תום הלוויה. עומסי התנועה הכבדים צפויים להשפיע על כלל משתמשי הדרך באזור בני ברק ובצירים המובילים בכל האזור.

( צילום: דוד זר )

הסדרי התנועה:

החל מהשעה 10:00 - רחוב רבי עקיבא יסגר לתנועה מהרב שך עד אהרונוביץ'.

החל מהשעה 11:00 ייחסמו הצירים הבאים:

אהרונוביץ' ייסגר מפינת הרב ריינס עד עזרא.

עזרא יסגר לתנועה מהרב כהנמן עד חזון איש.

נחמיה יסגר לתנועה מעזרא עד חזון איש.

חזון איש יסגר לתנועה מרבי עקיבא עד בית העלמין כולל רח' הרב לוין ר"ג.

שד' ירושלים יסגר לתנועה מתרצה רמת גן עד חזון איש בני ברק.

במשטרה מציינים כי יהיו הסדרי תנועה ברחובות הבאים: אהרונוביץ', כהנמן ועד גבעת שמואל ולאורך רבי עקיבא. כמו כן תתבצע הכוונת תנועה בצירים המובילים לחזון איש ורבי עקיבא בהתאם להסדרי התנועה.

התחבורה הציבורית

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב הנחתה הבוקר את מנהל הרשות הארצית לתחבורה הציבורית רן שדמי ואת רכבת ישראל, לתגבר את התחבורה הציבורית לאזור הלוויה ההמונית של הגאון הרב שמעון בעדני זצ"ל. בהתאם, יתוגברו הקווים הבין-עירוניים לבני ברק ורכבת ישראל ערוכה לתגבור רכבות לבני ברק, במידת הצורך.

בהתאם להנחיות משטרת ישראל וחסימות הצירים בשל הלוויה, יחולו שינויים במסלולי הקווים העירוניים והבין-עירוניים לבני ברק. הכניסה לאזורי הלוויה תותר להיסעים פרטיים בלבד.

על פי ההנחיות, החל מהשעה 11:00, הקווים הבין-עירוניים לבני ברק יעצרו בכביש 4 בתחנת גבעת שמואל, וימשיכו ויסיימו את מסלולם בקניון איילון בציר ז'בוטינסקי, או במסוף אלוף שדה, בהתאם למסלול הקו. כמו כן, צפויים שינויים במסלולי הקווים העירוניים בעיר בני ברק, בהתאם לחסימות המשטרה.

בשל עומסי התנועה הצפויים באזור בני ברק והסביבה, ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים של האוטובוסים. ציבור הנוסעים מתבקש להתאזר בסבלנות ולהתעדכן באופן שוטף בשינויים באמצעות מוקד המידע של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית *8787 ומוקדי המידע של המפעילים.

ההנחיות לציבור:

לאור צפי הגעה של אלפים המבקשים להשתתף במסע הלוויה, יש לנהוג בסבלנות, להימנע מדחיפות וממצבי דוחק. כמו כן אנו מבקשים מהציבור לנהוג באיפוק, באחריות ולהישמע להוראות השוטרים כדי לאפשר את קיומו התקין של הטקס.

הציבור מתבקש שלא להחנות כלי רכב ברחובות/ הצירים שצויינו בבני ברק. רכב שיחנה ברחוב, ייגרר.

בשל הדוחק הצפוי, אנו ממליצים להימנע מהגעה עם ילדים בשל החשש לשלומם.

חל איסור מוחלט לטפס על גדרות, מרפסות, עצים, מבנים וגגות או להתלות על רכב הנמצא בתנועה כולל רכבי חירום והצלה, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד"

המשטרה ערוכה ופרוסה לאורך הצירים והצמתים המרכזיים, נוכח השינויים והעומסים הכבדים הצפויים עם הגעתם של אלפים בעת ובעונה אחת, מהעיר בני ברק ומחוצה לה.

מומלץ להיעזר האפליקציות הניווט שיעודכנו בדבר חסימות ושינויים בהסדרי התנועה וכן במוקד המידע של משטרת ישראל 110.

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית. חל איסור על נטישת רכב בצד הדרך. רכבים אלו ייגררו ותתבצע אכיפה חסרת פשרות.

חניית אוטובוסים בחניונים של איצטדיון רמת גן (סמוך לקניון איילון) או איצטדיון וינטר רמת גן.

אמבולנסים של 'איחוד הצלה' ואופנועי החירום של 'איחוד הצלה' ערוכים למתן מענה רפואי מהיר ומיידי לכל מקרה רפואי בזמן ההלוויה היום בצהריים בבני ברק. כמו כן, עשרות רופאים, פרמדיקים, וחובשים של איחוד הצלה יתנו מענה רפואי בעת הצורך ברחובות מסע ההלוויה כצוותים רגליים בכל זמן ההלוויה.

אלי פולק מנכ"ל איחוד הצלה מסר: "ברצוני לחדד את האזהרה מהלוויות קודמות כי ראוי להימנע מטיפוס על גגות ומרפסות שעקב עומס של בני אדם עלולות לקרוס ולגרום לאסונות ופציעות. חשוב לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות בכדי למנוע פציעות קשות ואסונות כמו שאירעו למרבה הצער בהלוויות קודמות".

אפי פלדמן ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק וישראל אלתר סגן ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק הוסיפו: "אמבולנסים, רופאים, פרמדיקים וחובשים מתנדבים באיחוד הצלה יאבטחו רפואית את מסע ההלוויה. המתנדבים ביחידת האופנועים של איחוד הצלה (אופנולנסים) ערוכים אף הם לתת מענה רפואי מהיר ומיידי (גם במקרים רפואיים בצירים שייחסמו) במידת הצורך".

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין הורה לכל תלמידי הישיבות והכוללים בבני ברק לצאת ולהשתתף במסע הלווית הגר"ש בעדני זצוק"ל.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף אמר כי " חובה על כל אחד ואחד לבטל מלימודו ולעסוק בכבודו של זקן הדור שנסתלק מאיתנו".