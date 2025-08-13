ימי בין הזמנים הגיעו, ואלפי משפחות מהציבור החרדי נמצאות בנופש כדי לצבור כח לקראת זמן אלול. אבל דווקא ביציאה הזו למנוחה, מתחבאים מכשולות שלא תמיד גלויים לעין, שעלולים להביא לחילול קדושת השבת באיסורים חמורים. ללא ספק, התקופה האחרונה הביאה עמה חידושים טכנולוגיים רבים, שמצאו דרכם גם לבתי המלון ויחידות הנופש.

למרות שנועדו להקל על האדם בחיי היום יום, החידושים הללו הופכים לחשש חילול שבת של ממש, ומחייבים את מי שרוצה לשמור שבת כהלכתה להיזהר בכפל כפליים.

בארגון 'משמרת השבת' בראשות הגר"א בייפוס מציינים כי בראש ובראשונה, יש את עניין של שימוש במים בשבת. במקומות רבים, ובעיקר בבנייה חדשה, מותקנים מדי מים דיגיטליים. כשפותחים ברז מים, מופעל מונה דיגיטלי שמראה כמה מים זורמים, ויש בזה חשש גדול לאיסורי תורה, מצד העובדה שהמחשב מופעל על ידי כך יחד עם מעגלים חשמליים רבים.

בנוסף לכך, בבניינים הגבוהים מחוייבים הקבלנים על פי חוק להתקין מאגר עם משאבות מים חשמליות שנכנסות לפעולה אוטומטית עם כל ירידת לחץ שנוצרת מפתיחת ברז – כאשר כל מי שמשתמש במים בשבת מפעיל מכשיר חשמלי לכל דבר, ויש בזה איסור ברור.

במשמרת השבת מציינים שהשאלות אינן מסתיימות במערכות המים. גם המקררים החדשים דורשים בדיקה מעמיקה, משום שהם פועלים באופן דיגיטלי, ומלבד החיישנים הרגישים לחום ומפעילים את מנוע המקרר, יש גם מאווררים ומערכות הפשרה מורכבות שמופעלות על ידי חיישנים, כמו כן מתבצעת ספירה של פתיחת הדלתות עבור ההפשרה, ועוד ועוד – כאשר לא ניתן לעמוד על ריבוי החידושים והאופנים של חילול שבת בכל פתיחת מקרר, ללא בדיקה של טכנאי מוסמך המומחה לנושא.

למרבה השמחה, יש התעוררות גדולה בקרב הציבור החרדי לנושאים האלה, וגופי הכשרות המובילים שמים דגש על זה. במשמרת השבת מציינים את קריאת הקודש שפרסם בד"צ שארית ישראל, שבה הדגישו את הצורך החיוני לבדוק ולברר את הנושאים האלה לפני היציאה לנופש,וכן את ביצוע הדרישות הטכנולוגיות בפיקוח הלכתי מעשי, במקומות הארוח שבכשרותם.

במשמרת השבת מציינים את דברי הגאון הרב חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק וראש מערך הכשרות המהודר הנושא את שמו, שהבהיר בשיחה למנכ"ל משמרת השבת הרב אריאל כהן, בצורה ברורה שאחד מיסודות הכשרות במלונות ובכל מקום שנתון לפיקוחו, היא הבדיקה המקיפה שמוודאת שאין במקום שום חשש או ספק הלכתי-טכנולוגי. לדבריו, משגיחי הכשרות בודקים לעומק את מערכות המים, המקררים וכל הציוד, כדי להבטיח לציבור נופש שלם ומהודר, שבו יוכלו ליהנות מהשבת ללא שום חשש מכשול.

במשמרת השבת מדגישים שאסור לסמוך על הכשרות הכללית הניתנת למקומות נופש, אלא חובה על כל אחד לברר במפורש אצל בעלי המקום לפני הזמנת הנופש, מה הם המערכות שיש במקום ומה הפתרונות הקיימים לשמירת השבת.

ארגון משמרת השבת מאגד רבנים ומומחים טכנולוגיים יראי שמיים, ומעניק הדרכה ומענה הלכתי ברור ותמיכה מעשית, בטלפון 0722-164422.

במשמרת השבת ממליצים לדרוש תעודת כשרות של גוף מוכר שמפורסם ומוכר כמתאים ליראים וחרדים, וידוע שהוא שם דגש על ענייני שמירת השבת כהלכתה ומפקח עליהם כנדרש. ומעל הכל, שאלת חכם חצי תשובה. בכל שאלה וספק, כדאי להתייעץ עם מורה הוראה אישי, שיכוון מהי הדרך הנכונה לפעול על פיה.

"היציאה בימי בין הזמנים כדי לצבור כוחות לעבודת ה' היא דבר טוב ומבורך. עם הכנה נכונה ותשומת לב לפרטים האלה, נוכל כולנו ליהנות מקדושת השבת כמו שצריך, והנופש יהיה לא רק מהנה בגשמיות, אלא יביא גם התעלות רוחנית ושמחה של מצווה. נאחל לכל בית ישראל חופשה כשרה ומהודרת ושבת שלום ומבורך", מסכמים בארגון משמרת השבת.