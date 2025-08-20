נחנך מרכז המבקרים "חזון לדורות" בבית החזון איש בבני ברק

המרכז נועד להנציח את דמותו ופועלו של אחד מגדולי התורה בדורות האחרונים, לצד שימור והצגת ההיסטוריה של בני ברק שציינה 100 שנים להיווסדה. המימון לפרויקט הגיע ממשרד התיירות, עיריית בני ברק, משרד המורשת ומשרד התרבות והספורט. הביצוע הופקד בידי החברה הממשלתית לתיירות.

מרכז "חזון לדורות" שהוקם תוך שיתוף חוג תלמידי החזון איש ובברכת גדולי ישראל מציע חוויית מולטימדיה מתקדמת לצד שימור מוקפד של התכנים והערכים ההיסטוריים. המבקרים ייהנו משחזור מוקדים מרכזיים בביתו של החזון איש – בהם חדר הלימוד, בית המדרש ומקווה הטהרה. במרכז שולבו טכנולוגיות מתקדמות, מיצגים אורקוליים וסיפורים אישיים מרגשים, שמעניקים למבקרים חוויה מעמיקה על תורתו, מנהיגותו והשפעתו האדירה על עולם התורה וההלכה. במקום מיצג המתאר את דמותו והשפעתו ומאפשר למבקרים בו מסע בזמן, המשתמש בטכנולוגיות כדי להציג את סיפור חייו והשפעתו על עולם התורה.

באירוע השתתפו שר התיירות מר חיים כץ, ראש העיר ב''ב הרב חנוך זייברט, מנכ''ל משרד התיירות מר מיכאל יצחקוב, מנכ''ל החברה הממשלתית לתיירות מר אלעד ארנפלד, מ''מ רה''ע הרב מנחם שפירא, סגני ראש העיר הרב שלמה אלחרר והרב יהושע מנדל, מנהלי אגפים בכירי העשייה העירונית ונכבדים רבים.

שר התיירות, חיים כץ, אמר עם פתיחת המרכז: "אנו מנגישים לציבור הרחב את סיפורו של החזון איש ואת סיפורה של הקהילה החרדית בבני ברק. כבר היום העיר מהווה מוקד משיכה תיירותי ותרבותי, עם מסורת של צ'ולנט בימי חמישי ורכישת חלות לערב שישי. המרכז החדש יהווה שער פתוח למפגש בין קהילות, בין עבר להווה בחיבור לדמותו ועשייתו של החזון איש, ששילב עמידה על עקרונות תורניים ושיח פורה עם הנהגת המדינה. כמו אז גם היום, אנו מחויבים למצוא את שביל הזהב לחיים משותפים, בו כל אחד תורם את מיטב יכולתו, לשגשוג העם היהודי בארצו".

ראש עיריית בני ברק, הרב חנוך זייברט אמר בדבריו: "בני ברק חוגגת מאה שנה, והמרכז החדש הוא חלון אל עבר מפואר ומקור השראה להווה ולעתיד. החזון איש היה לא רק מנהיג של דור אלא עמוד אור שהאיר את הדרך לדורות אחריו. כאן, בלב העיר, כל מבקר יוכל לשמוע, לראות ולהרגיש את האור הזה. בני ברק מתייחדת כי היא עיר לשימור - עיר שמשמרת את המסורת, מה שמייחד את העיר שלנו. בני ברק זו עיר שהרבנים מכווינים אותה, אני ראש הערייה אבל ראי העיר האמיתיים זה גדולי ישראל בבני ברק. רואים פה איך יהודי אחד, חלש בגופו, ניווט עיר שלמה גם עשרות שנים קדימה. פה אנחנו מראים איך ממורשת החזון איש קמה העיר הזו."

מנכ״ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב: "הקמת המרכז בבית 'החזון איש' היא מיזם בעל חשיבות לאומית, המוקיר את ההיסטוריה הייחודית של בני ברק ומנגיש אותה לציבור הרחב. המורשת של החזון איש ושל גדולי התורה שפעלו בעיר היא גאווה ישראלית - נכס תרבותי שמושך אליו קהל הולך וגדל של מבקרים. בשנים האחרונות אנו עדים לביקוש גובר לסיורים תיירותיים בבני ברק, המעידים על סקרנות עמוקה מצד הציבור הישראלי להכיר את אורח החיים החרדי ואת הרב-תרבותיות הישראלית מקרוב. משרד התיירות מחויב להמשיך ולחזק אתרים מגוונים ברחבי הארץ מתוך תפיסה הרואה בתיירות כלי לשימור המורשת, לחיבור בין קהלים ולבניית גשרים תרבותיים לדורות הבאים."

מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות, אלעד ארנפלד, אמר: "זוהי זכות עבורנו להקים ולהוביל את הקמת מרכז המבקרים בבני ברק בשיתוף פעולה עם משרד התיירות ועם העירייה. המרכז של מרן החזון איש מאפשר להנגיש ולהציג את ההיסטוריה שלנו בצורה מדויקת, מושקעת ומותאמת לכל התיירים מהארץ והעולם ואין לי ספק כי המרכז יהווה מוקד תיירותי לכל גווני האוכלוסייה. אני מודה לכבוד השר ומנכ"ל משרד התיירות על התוויית מדיניות חשובה זו שמרחיבה את יריעת אתרי התיירות בישראל לא רק לחדשניים ומהפכניים אלא גם במוקדים חשובים בחברה החרדית."

מ"מ ראש העיר, הרב מנחם שפירא: ביתו של מרן החזון איש היה ועודנו מוקד של תורה, חזון ומסירות שאין דומה לה. כאן נרקמו החלטות רוחניות ששינו את פני היהדות החרדית בארץ ובעולם. מרכז 'חזון לדורות' מאפשר לכל אדם – מהצעיר ביותר ועד המבוגר – להרגיש את אווירת הקדושה ולהבין כיצד נבנתה בני ברק להיות עיר התורה והחסידות.

מנהל אגף יזמות וכלכלה גב' לרנר עמדה בדבריה על ההתרגשות לעמוד ביום הזה ולהתבונן לאחור בתהליך שעברנו יחד החל משנת תשפ''ב אז עלתה היוזמה להקמת מרכז חדשני בלב העיר בני ברק. יוזמה ששיעור ההיתכנות שלה אפסי ממש, בשל תנאיה של העיר והיכולת להקים מרכז מבקרים שיתאים לה. חששות רבים ליוו את כל השותפים שיכלו להטיל ספק אך בחרו לתת אמון. אני מאמינה שזכותו הגדולה של החזון איש והקדושה שחופפת במקום הזה שבו היה מתגורר היא שעמדה לכולנו עד הלום, והלוואי ונזכה להמשיך את המומנט ולהקים פרויקטים משותפים ומרכזי מבקרים נוספים הראויים לחיבור והעמקה וקירוב הלבבות בעיר בני ברק ולחברה הישראלית כולה.

רבי חיים אהרן סטניצקי, מנהל ת"ת תשב"ר ומפעיל המיזם שליווה את המכובדים בסיור בהדרכה מלאה ומרתקת, מספר כי כל פריט במרכז עבר אימות היסטורי קפדני. לדבריו, המטרה היא לאפשר לכל מבקר לחוש את אווירת הקדושה והגדולה שאפיינה את חייו של מרן.

לדברי מנכ"ל העירייה הרב ישראל אירנשטיין: "הקמת 'חזון לדורות' היא סיפור הצלחה של שותפות אמיתית בין משרדי הממשלה, העירייה והחברה הממשלתית לתיירות – כולם חברו יחד כדי ליצור חוויה שאין דומה לה בישראל. מנכ''ל העירייה הודה בדבריו לכל השותפים והעוסקים במלאכה ובראשם מנהלת אגף יזמות וכלכלה גב' לרנר והרב ישראל היינמן ס. מנהל אגף אסטרטגיה שליוו את מרכז המורשת מהחזון ועד לבניין יחד עם הרב חיים אהרן סטינצקי מנהל המקום.