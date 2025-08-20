״היה לי מח סתום לשפות - עד שפשוט התחלתי לדבר״

פעם, כששאלו אותי באנגלית מה השעה, עניתי "yes".

לא כי לא ידעתי את התשובה - אלא כי נלחצתי.

המוח שלי קפא, הפה יבש, והמילים… נשארו תקועות איפשהו בין הדקדוק לבין תחושת כישלון תמידית.

הייתי בטוחה שאני טיפוס של "עברית בלבד". שכל מה שקשור לשפה אחרת - פשוט לא עובר אצלי. ניסיתי אפליקציות, מורים פרטיים, אפילו קורס יקר באולם ממוזג עם שקופיות צבעוניות, אבל דבר אחד לא קרה: לא דיברתי.

ואז פגשתי את אלה שאמרו:

"גם אני חשבתי שהמח שלי לא בנוי לשפות. היום אני מתרגם לדודה שלי מהסופר באנגליה."

"לא היה לי אומץ להגיד even hello. היום אני מדברת עם אמריקאים בטלפון - וצוחקת!"

הם כולם למדו באותו מקום.

באותו מסלול.

באותה שיטה – שנשמעה לי בהתחלה כמו הבטחה מוגזמת מדי:

קורס אנגלית מדוברת מאפס לשיחה אונליין.

אבל משהו בצניעות של הדרך, ובתוצאות – גרם לי לנסות.

הלמידה שלא דומה לשום דבר

לא תמצאו שם מבחנים.

לא רשימות של פעלים חריגים.

לא שיעורים על הבדל בין תרגום סימולטני לתרגום עוקב.

מה כן תמצאו? שפה שמתחילה מהחיים עצמם

דרך דיבור. אינטונציה. משפטים שבאמת אומרים ולא מה שמופיע בתרגילים של ספרי הלימוד.

שיטת ™ALPHA ONE של בית הספר 'שפות שלי', שעליה מבוסס הקורס, עובדת ישירות על "מרכז הדיבור במוח". לא דרך תרגום, אלא דרך חיווט מחדש. כמו שלומדים לדבר עברית. כמו שלומדים לחשוב.

הקורס, שמוגש במלואו בפורמט של קורס אנגלית אונליין, מותאם במיוחד גם למי שצריך אנגלית למתחילים אונליין, ולמי שמעדיף ללמוד אנגלית בבית - בלי לחץ, ובלי ציניות של כיתה.

קורס אנגלית מדוברת מאפס לשיחה אונליין - על השיטה, התרגול והקסם>>

לא רק ללמוד – אלא באמת לדבר

יום אחד מצאתי את עצמי בסופרמרקט, תייר מבולבל שואל איפה אפשר למצוא אורז.

בלי לחשוב עניתי לו באנגלית ברורה, שלמה, רגועה.

והוא חייך.

ואני הבנתי - אני דוברת אנגלית. לא יודעת - דוברת!!!

וזה מה שקורה כשלא לומדים אנגלית רק כדי לסמן וי, אלא באמת נכנסים לתוכה.

כמה דברים שלא תדעו על עצמכם - עד שתנסו:

אתם כנראה יודעים יותר ממה שאתם חושבים!

אתם לא חייבים להיות צעירים כדי ללמוד שפה!

אתם מסוגלים לדבר שפה אחרת בלי לתרגם אותה בראש!

למי זה מתאים?

למי שמחפש אנגלית לדיבור שוטף ולא עוד שיעורים עם דפי עבודה.

למי שמעדיף ללמוד אנגלית מהבית - או מהטלפון בדרך לעבודה.

למי שמגיע ממגזרים שדורשים סינון תכנים - יש גם קורס אנגלית לחרדים שמכבד את הקצב, הערכים והצרכים.

למי שניסה הכל וצריך פשוט שיטה שעובדת.

הקורס מועבר דרך 'סקולו', שמובילים כיום את תחום לימוד אנגלית מדוברת בישראל בשיטה שמחברת בין פסיכולוגיה של שפה לבין דיבור בפועל.

למידע נוסף על הקורס והדרך לדיבור אמיתי – לחצו כאן >>

לסיום – משפט שנשאר איתי מהשיעור הראשון:

"אם אתה יכול לחשוב משפט בעברית, אתה יכול גם להגיד אותו באנגלית. פשוט תן למוח שלך רשות להוציא אותו."

וזה מה שקרה לי.

והיום, כששואלים אותי באנגלית מה השעה – אני לא אומרת "yes".

אני עונה.