אי־נוחות יומיומית שהופכת לצורך רפואי

עבור גברים רבים, התמודדות עם שיער גוף מיותר איננה עניין אסתטי, אלא אתגר יומיומי מתמשך. השיער עלול לגרום לגרד, להזעה מוגברת, ואף לתחושת אי־נוחות מתמדת בגוף ובלבוש. החום הישראלי, המכביד ממילא, רק מחריף את המצב. רבים מהסובלים בשיעור יתר – בגב, בחזה, בצוואר או בלחיים – מתארים תחושת חוסר שקט ואף פגיעה בדימוי העצמי. מכאן נולד הצורך במענה רפואי לגיטימי. לשם כך נוסד הסניף החדש של אפילוגיק, המרכז הרפואי לאסתטיקת העור לגברים בלבד, המעניק טיפול מקצועי תחת פיקוח רפואי צמוד, בזמינות מלאה ובאמצעות צוות גברי בלבד.

עדויות אישיות מהשטח

איציק, בן 22, מספר:

״שיעור היתר, ההזעה וחוסר הנוחות תמיד הפריעו לי, אך מעולם לא העזתי לדבר על כך, וגם לא ידעתי שקיים פתרון. חבר המליץ לי על אפילוגיק, וכבר לאחר כמה טיפולים ניכר שיפור עצום. אני יכול לומר בוודאות שבסייעתא דשמיא, חלק בלתי נפרד מהרגשת הביטחון והשחרור בתקופת השידוכים זה בזכות הטיפול באפילוג'יק״.

מטופל נוסף, ר׳, מתאר:

״סבלתי מאוד מהזעת יתר וגרד שפגעו בתפקוד היומיומי. מאז שהתחלתי את תהליך הסרת השיער – כל זה נעלם. מעבר לתוצאה, עצם הביקורים נעשו באווירה מכובדת ודיסקרטית. היום אני מרגיש שחזרתי לתפקד – זו חוויה אחרת לחלוטין״.

הקלה משמעותית גם בעבודה

לא מעט מהפניות לאפילוגיק מגיעות מגברים העובדים בעבודות פיזיות. אבי, שליח במקצועו, מתאר:

״השיער בחזה ובגב הפך כל יום עבודה לסיוט. בצוות אפילוגיק קיבלו אותי בסבלנות, הסבירו בפירוט מה נכון עבורי, והעניקו יחס אישי ומכבד, וכמובן מצאו עבורי את השעות הנוחות לטיפולים.

בזכות הטיפול – העבודה שלי הפכה לאפשרית, נעימה ונסבלת״.

שינוי בדימוי העצמי

לקוחות רבים מעידים כי רק לאחר הטיפול גילו עד כמה שיעור היתר והזעת היתר ערערו את ביטחונם העצמי. חלקם מספרים כי חייהם קיבלו תפנית – הן במישור החברתי והן במישור האישי.

אפילוגיק – מקצועיות, דיסקרטיות ושקט נפשי

אפילוגיק פועלת מזה למעלה מ־30 שנה בתחום הרפואה האסתטית. הסניף החדש לגברים בלבד, שהוקם בירושלים, נבנה מתוך מחשבה על צרכיו הייחודיים של הגבר החרדי והדתי. במקום שוררת אווירה צנועה ודיסקרטית, הצוות כולו גברי, הליווי רפואי הדוק, והמכשור – מהמתקדמים בעולם בתחום הסרת השיער לגברים.