תלמיד חכם, ברגע!

בואו לסיים ש"ס תוך שנה | השיעור היום: מסכת עבודה זרה ל'-ל"ו

אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת עבודה זרה ל'-ל"ו | צפו בשיעור (יהדות)

הרב יעקב דוד סטפנסקי בשיעור על מסכת עבודה זרה

0:01:41 עבודה זרה דף ל ע"א

0:17:16 עבודה זרה דף ל ע"ב

0:29:10 עבודה זרה דף לא ע"א

0:40:51 עבודה זרה דף לא ע"ב

0:57:18 עבודה זרה דף לב ע"א

1:12:10 עבודה זרה דף לב ע"ב

1:22:30 עבודה זרה דף לג ע"א

1:39:56 עבודה זרה דף לג ע"ב

1:53:43 עבודה זרה דף לד ע"א

1:59:01 עבודה זרה דף לד ע"ב

2:08:33 עבודה זרה דף לה ע"א

2:13:16 עבודה זרה דף לה ע"ב

2:25:31 עבודה זרה דף לו ע"א

2:30:32 עבודה זרה דף לו ע"ב

