בואו לסיים ש"ס תוך שנה | השיעור היום: מסכת עבודה זרה ל'-ל"ו

הרב יעקב דוד סטפנסקי בשיעור על מסכת עבודה זרה
0:01:41 עבודה זרה דף ל ע"א
0:17:16 עבודה זרה דף ל ע"ב
0:29:10 עבודה זרה דף לא ע"א
0:40:51 עבודה זרה דף לא ע"ב
0:57:18 עבודה זרה דף לב ע"א
1:12:10 עבודה זרה דף לב ע"ב
1:22:30 עבודה זרה דף לג ע"א
1:39:56 עבודה זרה דף לג ע"ב
1:53:43 עבודה זרה דף לד ע"א
1:59:01 עבודה זרה דף לד ע"ב
2:08:33 עבודה זרה דף לה ע"א
2:13:16 עבודה זרה דף לה ע"ב
2:25:31 עבודה זרה דף לו ע"א
2:30:32 עבודה זרה דף לו ע"ב
