כמדי שנה בשנה, גם השנה, בפרוש חודש הרחמים והסליחות עלו ראשי ארגון הפעילים יד לאחים אל מעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, להתברך בברכת השנים ולפתוח את המגבית השנתית "כופר נפש" הנערכת זה עשרות שנים רצופות לטובת ארגון הפעילים.

המגבית נפתחה במעונם של מרנן ורבנן מרן ראש הישיבה הגר״ד לנדו, האדמו״ר מצאנז, ראש הישיבה הגרמ״ה הירש, האדמו״רים מנדבורנה, מביאלא ומרחמסטריווקא.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א קיבל את פני המשלחת בחביבות רבה וציין בפני בני הבית המשמשים בקודש כי יד לאחים תדירים במעונו. וכה אמר: "שנים שאני מלווה את הפעילות עוד מימי הזוהר בעת שהמייסד, הגרש"ב ליפשיץ, עמד על מעמדו וניצח על הפעילות כולה". מרן הגר"ד שליט"א ביקש לתרום בעצמו למגבית הקדושה ואמר: "זהו חוב המוטל על כל איש ישראל; בוודאי שאקח חלק בזה. זו זכות גדולה – ויושבי ארץ הקודש זקוקים לזכויות בימים אלה". בפנותו אל ראשי הפעילים בירכם: "תעשו חיל וה' יצליח דרככם. והתורמים בוודאי יזכו להיפדות מכל צר, כל אחד ואחד למה שזקוק".

התרגשות מיוחדת הייתה מנת חלקה של משלחת ראשי הארגון בעלותה לבית מדרשו של האדמו"ר מצאנז, בראותו את חברי המשלחת פנה האדמו"ר אל הסובבים ואמר בקול נרגש: "אני לא זקוק שהפעילים יספרו מה שהם עושים. זה הארגון הכי ותיק. הם מוציאים יקר מזולל כפשוטו. זה כופר נפש עבור נפשות רבות. עם ישראל סובל מכל מיני תופעות כואבות של נשירה והתבוללות הדברים ידועים – והם עומדים בשער להשיב מלחמה שלא יידח ממנו ידח. זו לא עבודה שכל אחד יכול לעשות. הם משקיעים בזה כוחות עצומים ובוודאי שחוב קדוש לתמוך בפעילות נפלאה זו. והתורמים לפדיון שבויים יזכו לרוב שפע ברוחניות ובגשמיות ולשפע קודש".

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל את ראשי הפעילים בכבוד רב והתעניין בפרוטרוט על הפעילות הרוחשת בימים אלה. ראש הישיבה קיבל סקירה על פעילות מחלקת המסיון בתקופה האחרונה ועל הצלת הנפשות מהכתות השונות. תוך כדי הדברים סיפר ראש הישיבה לנוכחים כי הוא עצמו היה שותף לפעילות ההצלה של 'הפעילים' בימי חורפו. וכה העיד: "סגרנו את הגמרות ויצאנו להציל נפשות". בפנותו אל ראשי הפעילים קרא ברגש: "המשיכו את הפעילות שאנו עצמנו עשינו בצעירותנו; זה חשוב לעם ישראל – אתם השליחים שלנו!".

מארגון הפעילים יד לאחים נמסר כי בברכתם ועידודם הנמרץ והמפעים של גדולי ישראל נמשכת בימים אלו המגבית. הרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים אמר: "בפרוש שנת תשע"ו, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, ניצבים לפתחנו אתגרים רבים, בכל מישורי ההצלה והמאבק שאנו מנהלים דבר יום ביומו להוציא יקר מזולל, להציב בלמים בפני מרשיעי ברית שאינם מרפים, ולעשות הכול על מנת שלא לוותר על שום יהודי. כל תרומה למגבית 'כופר נפש' מסייעת בידינו למישרין להביא עוד נשמה ועוד נשמה תחת כנפי השכינה".