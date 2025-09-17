ימים ספורים לפני יום הכיפורים, המונים יגיעו לעלות ולהתעלות ויניחו את העבודה וטרדות החיים בצד למספר שעות כדי להתחבר מחדש לזמן אלול ולטעון מצברים לפני יום החתימה.

זוהי הפעם השלישית בה תוכלו להתחבר ו"לבקר בהיכלו" ב"ירחי כלה" של ארגון אחוות תורה שיעניק כוחות לכל השנה.

איש התקשורת ארי המניק, שהשתתף באירועי ירחי כלה הקודמים מספר על האווירה המיוחדת: "יום ההולדת שלי חל בעשרת ימי תשובה, ומאז השנה הראשונה של הירחי כלה, זאת המתנה שאני נותן לעצמי בכל שנה. לשבת במשך יום שלם עם מאות לומדים בריתחא דאורייתא אמיתית, שיעורים מרתקים ודיבוק חברים, זאת חוויה שמעצבת את כל השנה קדימה".

היזם החברתי בנימין לוין מתאר גם הוא חוויות דומות ואומר כי זוהי "כבר שנה שנייה שאני זוכה להשתתף ביום לימוד וחיבור במסגרת 'ירחי כלה' של 'אחוות תורה'. הפסקה של יום שלם עמוס וגדוש בלימוד ובשיעורי הכנה, היא הדרך המושלמת לאנשים שעובדים להגיע מוכנים לימי הדין".

שייקה מונדרוביץ, מהנדס מיפוי ו-GIS, השתתף וישתתף גם הוא באירוע ומספר כי "ירחי כלה תשפ"ה היה כמו זרקור שהאיר לי ולחבריי מקהילת 'אחדות' את כל השנה. עובדה - השנה ייסדנו שני שיעורי תורה קבועים נוספים, שהרוח החיה בהם הם אותם שבעה מופלאים שהשתתפו באירוע ירחי כלה. השנה בעזרת ה' יהיו יותר מופלאים באירוע המופלא הזה".

במהלך היום המיוחד, ייערכו מעגלי לימוד תוך דיבוק חברים, שיעורים מעמיקים ומגוונים לצד תכנית לימוד אינטראקטיבית.