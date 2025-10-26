הביקוש לאנשי קולנוע חרדים בשיא:"התעשייה מחפשת אתכם"

כולם מחפשים אנשי מקצוע שגם מבינים את המגזר וגם יודעים לעבוד ברמה גבוהה ( צילום: AI )

הסיפור פשוט. יש יותר ויותר הפקות חרדיות - סרטים, פרסומות, סרטי תדמית לעסקים ולארגונים. וכולם מחפשים אנשי מקצוע שגם מבינים את המגזר וגם יודעים לעבוד ברמה גבוהה.

בית הספר לקולנוע יהודי 'קורן' נמצא בדיוק בנקודה הזו. 17 שנות ניסיון, למעלה מ-1,235 בוגרים שעובדים בתחום, וכמעט 100% השמה - המספרים האלה אומרים הכל. מסלול הקולנוע המושלם לצעיר החרדי מסלול הקולנוע נמשך 3 שנים. בשנה הראשונה לומדים את הבסיס - איך כותבים תסריט, איך מחזיקים מצלמה, מה זה עריכה. בשנה השנייה נכנסים לעומק - בימוי אמיתי, הפקות, תאורה מקצועית. בשנה השלישית? מפיקים סרט גמר שאיתו אפשר ללכת לכל ראיון עבודה.

"מה שהכי עזר לי זה הליווי האישי", אומר נחמן פיקסמן, בוגר שהפיק לאחרונה את הסרט 'קדיש יתום'. "דוד טאובר - המנהל האקדמי, ישב איתי במשך שעות לחדד את התסריט. המרצים היו שם בשבילי בכל שלב, גם אחרי הלימודים".

מה קורה אחרי הלימודים?

הבוגרים של קורן נמצאים היום בכל מקום בתעשייה. יש כאלה שעובדים על הפקות גדולות כמו הסרט האחרון של גרובייס, יש כאלה שמתמחים בפרסומות, ויש לא מעט שמצאו את הפרנסה שלהם בצילומי תדמית - תחום שנמצא בצמיחה מתמדת.

בית הספר קורן אחראי להשמה של כל תלמיד ותלמיד גם לאחר הלימודים. קורס "היום שאחרי" שמלמד איך נכנסים לתעשייה, עוזרים לך להתחבר לקרנות קולנוע, ואפילו עושים טקס סיום גדול במוזיאון הסובלנות בירושלים שמגיעים אליו אנשי מפתח מהתעשייה.

תגשימו את עצמכם

נוצרה כאן הזדמנות פז. התעשייה גדלה, הביקוש הולך וגבר, והמקצוע הזה יכול להיות עבורכם פרנסה טובה עם סיפוק וריגוש כל יום מחדש. בית הספר קורן נותן לכם את כל הכלים - ציוד מקצועי, מרצים שעובדים בתעשייה, וליווי אישי בסביבה של הפרדה מלאה ואווירה חרדית.

אז אם יש לכם חשק לקולנוע ואתם מחפשים איפה ללמוד - אל תחכו למחר. ההרשמה למחזור הקרוב כבר לקראת סיום.