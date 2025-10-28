בית הספר החרדי לטלוויזיה  מתרחב: סניף חדש במרכז הארץ

רשימת הבוגרים המצליחים של 'טאלנט מדיה' מדברת בעד עצמה ( צילום: יח"צ )

כמעט 6 שנים של מצוינות בהכשרת אנשי תקשורת חרדים, מאות בוגרים מוצלחים, ועכשיו - התרחבות היסטורית. בית הספר 'טאלנט מדיה' פותח סניף חדש במרכז לנשים בלבד ומשדרג את חוויית הלימוד עם קורס דיגיטלי ייחודי שלא קיים בשום מקום אחר. אבל מה באמת לומדים שם? יצאנו לברר

רבים חולמים להגיע למסך, להשפיע, לשנות את התדמית, אבל מעטים יודעים איך באמת עושים את זה. בשנים האחרונות צצו בתי ספר רבים למדי שמבטיחים ללמד טלוויזיה ותקשורת, אבל יש בעיה אחת קטנה: אף אחד מהם לא מלמד בהפרדה מלאה ולא מתאים באמת למגזר החרדי. חלקם אפילו לא הצליחו לפתוח מחזורים בכלל. כאן בדיוק נכנס לתמונה בית הספר 'טאלנט מדיה' - עם ותק מוכח של כמעט שש שנים בתעשייה, מאות תלמידים שעברו בשעריו, ואחוזי השמה שגורמים לכל המתחרים לקנא. הבוגרים של 'טאלנט מדיה' עובדים היום בכל גופי התקשורת המובילים בישראל - כתבים בערוץ 14, עורכים בערוץ 11, תחקירנים, מפיקים, במאים ועוד. זה לא מקרה - זה תוצאה של לימודים ממוקדים, מרצים מהשורה הראשונה, ונכונות להשקיע בכל תלמיד.

אז מה באמת לומדים שם? הנה התשובות

תוכנית הלימודים היא לא עוד קורס תיאורטי שמסתיים בתעודה שאין בה ערך. זו הכשרה מקצועית אמיתית שמכשירה אתכם לעבוד ביום שאחרי סיום הקורס. הלימודים נמשכים 4 חודשים, עם 16 מפגשים מרתקים שכוללים חלק עיוני מקיף וחלק פרקטי באולפן טלוויזיה מקצועי אמיתי.

מה לומדים בדיוק?

הקורס נפתח עם מבוא מקיף לעולם התקשורת: מהם הז'אנרים השונים (חדשות, ריאליטי, קומדיה, סרטים), איך עובדים גופי התקשורת בישראל, מהו רייטינג ואיך הוא משפיע על התוכניות, איך מתחלקים תקציבים בעולם המדיה, ומהו עולם הרשתות החברתיות בדור הנוכחי.

אחר כך עוברים לתקשורת מעשית: יסודות הצילום, התאורה והסאונד, הכרת הציוד והאביזרים באולפן ובכתבות שטח, צילום באולפן ירוק (Green Screen), כתוביות לשידור, עריכה און-ליין ואוף-ליין, תיקוני צבע, מיקס סאונד, וקריינות בז'אנרים שונים. כל מה שצריך כדי לדעת להפעיל אולפן לבד.

בשלב הבא לומדים על עריכה ועיצוב גרפי, וההבדלים בין סוגי במאים שונים: במאי תוכן, במאי עריכות, במאי מצלמות. מכירים את כל תפקידי התוכן: תחקירן, עורך ראשי ועורך משנה, רעיונאי, קופירייטר. ולומדים מושגים מקצועיים כמו ליין-אפ (Line-Up), מפעיל CG, ברייקדאון, צילומי טסטות, וסטנד-אפ לכתבים.

יש חלק שלם על תחקיר: איך מוצאים את הסיפור, איך מאתרים מרואיינים, איך בונים איטם חדשותי או תחקירי, מהן השיטות לתחקיר נכון, ומהם חמשת הממים הבסיסיים לתחקיר מצוין. זה לא סתם תיאוריה - זה מה שכתבים עושים כל יום.

ואז מגיע החלק המרגש: עמידה מול המצלמה. שמונה כללי יסוד להגשה מקצועית, מה לעשות ומה לא לעשות לפני שידור, כתיבה נכונה של טקסטים לשידור, ולימוד מטעויות של מגישים מפורסמים. בנוסף, יש שיעור מיוחד על איך מראיינים - כולל צפייה בלייב בתוכנית פודקאסט אמיתית ולימוד מעשי איך שואלים שאלות נכון, איך מנהלים ראיון, ואיך מגישים תוכנית באופן רהוט ומקצועי, שיעור זה ניתן כבונוס רק בקורס הדיגיטלי.

מה יוצא בסוף? מקצוע ביד

בסיום הלימודים אתם יוצאים עם אפשרויות תעסוקה רחבות:

כתב או כתבת בערוצי החדשות, תחקירן/ית - מי שחושף סיפורים חשובים, עורך/ת חדשות או תוכנית - מי שמחליט מה עולה לשידור, מפיק/ה - מי שמוביל פרויקטים מההתחלה ועד הסוף, במאי/ת - במאי תוכן, במאי עריכות, או במאי מצלמות, מלהק/ת - מי שבוחר את הטאלנטים לתוכניות, בק-ליינר - עובד מאחורי הקלעים בשידורים חיים, מפעיל/ת CG - יוצר גרפיקה ותוכן ויזואלי לשידורים או טכנאי/ת אולפן - מפעיל ציוד ומצלמות ועוד תפקידים נוספים בתעשייה.

זה לא רק תיאוריה. בסיום המסלול התלמידים מפיקים תוכנית ראיונות אמיתית באולפן המקצועי של בית הספר - סוג של פודקאסט מצולם. הם כבר יודעים איך עושים את זה, ויוצאים עם תיק עבודות שמדבר בשבילם.

הסוד שעומד מאחורי ההצלחה: ממי לומדים?

כשמדברים על לימודי תקשורת, השאלה הראשונה צריכה להיות: ממי אתם לומדים? ב'טאלנט מדיה' ההבדל ברור: סגל המרצים כולל את מיטב אנשי המקצוע בישראל - במחזור הקודם השתתף עמית סגל מחדשות 12, סיון רהב-מאיר המגישה הידועה, ידידיה מאיר העיתוני והפובלציסט, יואב אונגר המומחה לתחקיר, אושר שמחי מעולם הליהוק, יעל צין המגישה המוכרת, ועוד. אלו לא מרצים אקדמיים שמלמדים תיאוריה - אלו אנשים שעובדים בשטח כל יום ויודעים בדיוק מה צריך כדי להצליח.

הייחוד הנוסף: 'טאלנט מדיה' הוא גוף פרטי ולא מסחרי, מה שהופך אותו לבית ספר עצמאי שלא משויך לערוץ מסוים. התלמידים לומדים איך לעבוד עם כולם, ממותגים מול כל התעשייה, ולא מוגבלים לערוץ אחד. זה פותח דלתות.

הבשורה: סניף חדש במרכז!

ועכשיו ההודעה שרבים חיכו לה: בית הספר מתרחב ופותח סניף חדש במרכז הארץ לנשים!

מעתה - הלימודים יתחלקו: נשים תלמדנה בסניף החדש במרכז, וגברים ימשיכו בסניף הותיק בירושלים.

עד היום, נשים רבות שגרו במרכז נאלצו לוותר על הלימודים או לנסוע עד ירושלים פעם בשבוע - דבר שלא תמיד היה אפשרי. מעכשיו, הסניף החדש מאפשר לנשים מהמרכז ללמוד בנוחות יותר.

הסניף לגברים ימשיך לפעול בירושלים, ואגב, ישנם הטבות בלעדיות לתושבי ירושלים שרוצים להיכנס לעולם התקשורת.

הקורס הדיגיטלי שמשנה את המשחק

אבל החידוש האמיתי הוא הקורס הדיגיטלי שמגיע במתנה לכל תלמיד. זה משהו שלא קיים באף בית ספר אחר בישראל. התלמידים מקבלים גישה לכל החומר העיוני מוקלט ומצולם, כך שניתן לחזור על הנושאים שוב ושוב, ללמוד בקצב שלכם, ולהטמיע את הידע לעומק. הגישה לקורס היא לכל החיים ללא הגבלה - תוכלו לחזור אליו בכל עת, גם אחרי סיום הלימודים. זה כמו שיש לכם את המרצה הכי טוב בבית, זמין 24/7.

בנוסף, תלמידי הקורס הדיגיטלי יכולים להצטרף גם לשיעורים המעשיים באולפן בזמן שמחזורי הלימוד הפרונטליים פעילים - לימודים היברידיים שמשלבים את הטוב משני העולמות.

למי שחלם להיות טאלנט - הנה הדרך

רבים פנו לאורך השנים לבתי ההפקה והערוצים השונים וגם לתוכנית הטאלטנט של 'כיכר השבת' בתקווה שאכן יבחרו כ'טאלנטים' - מגישים, כתבים, אישי תקשורת. רובם המכריע לא עבר את האודישנים. הסיבה? חסר להם הידע המקצועי, ההבנה איך התעשייה עובדת, והביטחון שנדרש כדי לעמוד מול המצלמה.

הפתרון פשוט: קודם לומדים את המקצוע, ואז מגיעים לאודישן. בוגרי 'טאלנט מדיה' מגיעים מוכנים, מאומנים, ובעלי תיק עבודות. הם יודעים איך לכתוב כתבה, איך להגיש תוכנית, איך לעבוד עם צוות הפקה, איך לתחקר, איך להתנהל באולפן טלוויזיה אמיתי, ואיך עובדת התעשייה מבפנים. זה משנה הכל.

שיתוף הפעולה עם 'כאן 11'

טובי התלמידים שעוברים מבדק מול הנהלת כאן 11 מקבלים הזדמנות ייחודית: התמחות בתאגיד השידור הציבורי 'כאן 11'. השיתוף פעולה המיוחד הזה מאפשר לבוגרים להתנסות בעבודה אמיתית במקום האמיתי. חלק מהבוגרים כבר החלו לעבוד בתאגיד בעקבות ההתמחות - זה לא סתם ניסיון, זה דלת כניסה אמיתית לתעשייה.

הם כבר בתעשייה - עכשיו התור שלכם

רשימת הבוגרים המצליחים של 'טאלנט מדיה' מדברת בעד עצמה: ישראל פרקל עובד כתחקירן בערוץ 11, זהבית אינשטיין עורכת בערוץ 14, יהודה אהרוני כתב בערוץ 14, תמר בוארון עורכת ברדיו גלי ישראל, עידו קפטן מלהק בתוכנית "בכרישים" של ערוץ 12, ועוד עשרות בוגרים שעובדים כיום במגוון תפקידים בתעשיית התקשורת הישראלית.

הם לא הגיעו לשם בזכות מזל או קשרים - הם הגיעו לשם כי למדו נכון, התכשרו מקצועית, והיו מוכנים לאתגר.

זה הזמן להצטרף למהפכה

בעידן שבו הנוכחות החרדית בתקשורת הישראלית היא לא רק רצויה אלא הכרחית, בית הספר 'טאלנט מדיה' מציע את הדרך הבטוחה ביותר להשתלב במקצוע. עם ותק מוכח של כמעט 6 שנים, מאות בוגרים מצליחים, מרצים מהשורה הראשונה, אחוזי השמה גבוהים, קורס דיגיטלי ייחודי עם גישה לכל החיים, וכעת גם סניף חדש במרכז ללימודי נשים - אין סיבה להמשיך לחלום מהצד.

הלימודים הם רק פעם בשבוע למשך ארבעה חודשים, כך שניתן להמשיך את השגרה - עבודה, משפחה, ישיבה - ובמקביל לרכוש מקצוע אמיתי שיפתח לכם דלתות. בסיום הלימודים תדעו בדיוק איך עובדת התעשייה, מה צריך כדי להצליח, ותיצאו עם מקצוע ביד.

המהפכה התקשורתית כבר פה. השאלה היחידה היא: האם אתם חלק ממנה?