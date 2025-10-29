מסע בזמן באמת! הרכבת האמיתית שלוקחת אתכם חזרה לליטא של פעם. קרונות עץ, ספסלים מקוריים, וחלונות שהופכים לחלונות זמן שמציגים את מסלול החיים של מרן החזון איש זצוק"ל. כל תחנה - סיפור אחר, כל רגע - חוויה שלא תשכחו. ( צילום: באדיבות המצלם )

"זהו מקום לרוממות והתרוממות הנפש", מתארים המבקרים, "מרן החזון איש הקים פה את היהדות בארץ ישראל אחרי השואה, והיום כל אחד מוצא פה את מקומו. אתה רואה פה את החסידי, הליטאי, הספרדי, כל אדם, והם יוצאים כולם ברוממות אדירה".

האווירה המיוחדת השוררת בין הכתלים הקדושים היא כוח מגנט רב עוצמה. ואכן, המקום הומה אדם. בין המבקרים ניתן לראות אנשים זקנים ונשים צדקניות, שזכו עוד לראות את מרן בחייו, והם באים למקום והתרגשותם גדולה. "הם מסתובבים כאן וזוכרים את מה שנקרא 'בהר הקודש', את הדבר הנשגב והגדול הזה, ביתו של מרן החזון איש".

מרן החזון איש זיע"א ( צילום: מאת Photo Birenfeld - The National Library of Israel Collection, נחלת הכלל )

מסע בזמן אל לב הקודש

הכניסה אל המקום, השוכן בתוך מבנה תלמוד התורה המפורסם "תשב"ר", היא כניסה לעולם אחר. במבצע הנדסי מורכב, נכנסים המבקרים אל חלל תת-קרקעי שנחפר מתחת לחצר המשחקים של ילדי הת"ת. המסע אל תוך העבר מתחיל בשתי קומות שלמות המוקדשות לתחנות חייו של גדול הדור. מיצג מולטימדיה מרהיב ותפאורה אותנטית מובילים את המבקרים מהעיירה קוסובה, דרך וילנה – "ירושלים דליטא", ועד לרגע ההיסטורי של עלייתו לארץ ישראל דרך נמל יפו.

להזמנת סיור ולתעודות היסטוריות מחיי החזון איש

חוויה לכל המשפחה! ילדים מתרגשים, הורים לומדים, סבים וסבתות נרגשים. כאן הדורות נפגשים סביב הדמות שעיצבה את כולנו. שעה של סיור שנותנת חיבור לכל החיים - למורשת, לערכים, לחזון שממשיך לחיות. ( צילום: באדיבות המצלם )

בחדרו של הגאון

שיאו של המסע הוא ללא ספק ההגעה לקומת הדירה המשוחזרת. שם, בחדרו הצנוע והסגפני, נדמה כי הזמן עמד מלכת. המיטה הפשוטה, השולחן המפורסם ועוד. על השולחן לא תמצאו פריטי מותרות, אלא פתקאות קוויטלא'ך המונחות שם, עדות אילמת לאלפי התפילות, הבקשות והדמעות שנשפכו בחדר הקטן והקדוש הזה.

לצד חדרו, שוחזר גם חדרו של גיסו הקדוש, מרן ה"סטייפלר" זצ"ל. אך אחד הגילויים המרגשים ביותר הם שקים שלמים של קוויטלא'ך שנמצאו בבית. "יש מי שחושב שקוויטלא'ך זה עניין לחסידים", אומרים במקום, "אבל כאן רואים שמרן החזון איש היה הכתובת של כלל ישראל. יהודים מכל החוגים והעדות באו לשפוך את ליבם ולבקש ישועה אצל צדיק הדור".

מורשת של אחדות והנהגה

מרן החזון איש זצ"ל לא היה רק פוסק הלכה ומנהיג רוחני; הוא היה האדריכל של עולם התורה בארץ ישראל שלאחר החורבן. הוא עיצב במו ידיו את דמותו של ה"בן תורה" הארץ-ישראלי, את ההופעה, את הרצינות ואת המסירות המוחלטת ללימוד התורה. הוא הניח את היסודות של תורה ויראת שמיים, יסודות המחזיקים את היהדות החרדית בארץ ובעולם עד ימינו אנו.

כעת, במלאת שבעים ושתיים שנה להסתלקותו, מורשתו ממשיכה לפעום בעוצמה בין כתלי ביתו. המסע במרכז המבקרים אינו רק שיעור היסטוריה; הוא מפגש חי עם נשמה גדולה, חוויה המותירה את המבקרים נפעמים, מחוזקים ועם הבנה עמוקה יותר של הכוח והיופי הטמונים בעולם התורה. זהו מקום של אחדות, מקום של התעלות, הממחיש יותר מכל את חזונו של האיש הגדול שחי בו - חזון לדורות.