כמה בחירה יש לך באמת בחיים? האם אתה חי את החיים שלך - או את הסיפור שמישהו אחר כתב עבורך?

בשיעור מרתק זה על פרשת לך לך, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק גייקובסון חושף את המשמעות העמוקה של הציווי הראשון לאברהם אבינו.

"לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" - זו לא רק הוראה גיאוגרפית. זוהי קריאה מהפכנית להשתחרר משלוש השפעות שעיצבו אותך: התרבות שגדלת בה, הסביבה שחינכה אותך, והמסרים שקיבלת מהוריך.

הרב מסביר איך המדע המודרני מאשר את חלוקת התורה של המוח לשלושה חלקים, מדוע מרקס, פרויד ושפינוזה ניסו לשלול את חופש הבחירה שלך, ואיך החטופים שחזרו מעזה מגלים לנו את האמת על האינסוף שבתוכנו. הגיע הזמן לצאת לדרך האמיתית שלך.