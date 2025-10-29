כיכר השבת
המגיד בשיעור נוקב

מרקס, פרויד ושפינוזה רצו לגנוב לך את החופש - אברהם אבינו נתן לך אותו 

בשיעור מרתק לפרשת לך לך, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מסביר איך המדע המודרני מאשר את חלוקת התורה של המוח לשלושה חלקים, מדוע מרקס, פרויד ושפינוזה ניסו לשלול את חופש הבחירה שלך - ואיך החטופים שחזרו מעזה מגלים לנו את האמת על האינסוף שבתוכנו | הגיע הזמן לצאת לדרך האמיתית שלך (יהדות)

(צילום: ללא קרדיט)

כמה בחירה יש לך באמת בחיים? האם אתה חי את החיים שלך - או את הסיפור שמישהו אחר כתב עבורך?

בשיעור מרתק זה על פרשת לך לך, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק גייקובסון חושף את המשמעות העמוקה של הציווי הראשון לאברהם אבינו.

"לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" - זו לא רק הוראה גיאוגרפית. זוהי קריאה מהפכנית להשתחרר משלוש השפעות שעיצבו אותך: התרבות שגדלת בה, הסביבה שחינכה אותך, והמסרים שקיבלת מהוריך.

הרב מסביר איך המדע המודרני מאשר את חלוקת התורה של המוח לשלושה חלקים, מדוע מרקס, פרויד ושפינוזה ניסו לשלול את חופש הבחירה שלך, ואיך החטופים שחזרו מעזה מגלים לנו את האמת על האינסוף שבתוכנו. הגיע הזמן לצאת לדרך האמיתית שלך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר