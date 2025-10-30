מה הילדים עושים בחורף הארוך הזה?

מיסטר ספיקר: המורה האהוב של כל הילדים. הכי מצחיק משעשע ומלא אנרגיות. הופך את שעות החורף המשמימות לחווית לימודי אנגלית כובשת שכל הילדים מחכים לה!

במקום לשנן רשימות מילים ארוכות ומשעממות, הילדים לומדים לדבר, לקרוא ולכתוב באנגלית דרך משחקים, שירים, חיקויים וצחוק מתגלגל. גם מי שהתחיל מאפס ידע מצליח בתוך ארבעה חודשים בלבד להבין, לקרוא ולדבר באנגלית – בשטף ובביטחון מלא.

ככה אתם מרוויחים ילדים מרוצים ועסוקים בלמידה חוויתית ומועילה עם מלא אנרגיות וסיפוק!

רוצים לדעת איך זה עובד? בלמדם ערכו מבדק מקיף בקרב מאות תלמידי התוכנית, והתוצאות הפתיעו: למעלה מ־90% מהילדים הגיעו לרמת ידע של כיתה ו׳, ויותר מ־30% מתוכם הגיעו לרמת מצטיין של שליטה מלאה בקריאה, כתיבה ודיבור, המקבילה לשלוש שנות לימוד אנגלית בבית הספר.

אבל זה לא רק ההצלחה והידע - הילדים פשוט נהנים. הם מחכים לשיעור הבא, צוחקים, משננים ולומדים.

מיסטר ספיקר מחלק פרסים, משימות מאתגרות ומתנות שוות בדרך. ככה כל אחד מהתלמידים מחכה לשיעור. ועם כמה אחים יחד? החוויה מכפילה את עצמה בכפליים! הכל הופך להיות חוויתי יותר, מלא אווירה, תחרות והפתעות. הישגים קטנים שמצטברים לביטחון וידע גדול.

הלמידה מתקיימת על מחשב ביתי, בסביבה שמורה, מפוקחת וללא חיבור לאינטרנט, כך שגם ההורים רגועים ויודעים שהילד נמצא בידיים טובות.

החורף הזה זה בדיוק הרגע שגם הילד שלכם הולך להנות מידע שוטף באנגלית

עם מבול של חוויות והנאה והמון אנגלית ולמידה.

