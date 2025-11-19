כיכר השבת
"מפחדים לנצח"

כשהמגיד החסידי מנסה להסביר: מתי החרדים יתגייסו לצבא? | צפו

"כשיעקב מנותק מהקול שלו, מהאמונה בצדקת הדרך, גם הידיים החזקות ביותר נכשלות" | המגיד החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מתייחס לסערת הגיוס לצה"ל שקורע את החברה הישראלית. האם בעיית כוח אדם היא באמת הבעיה של צה"ל? | מיוחד (יהדות)

הרב ג'ייקובסון

המחלוקת על גיוס חרדים קורעת את החברה הישראלית לגזרים. מצד אחד - זעקה לשוויון בנטל, תחושה שציבור שלם מתחמק מהמחיר הכבד ומסירות הנפש של הגנה על יהודים.

מצד שני - חשש עמוק לגורלו של עולם התורה, פחד שהזהות היהודית תימחק. הוויכוח הזה, כואב ומפלג כפי שהוא, מסתיר שאלה הרבה יותר מהותית: למה ישראל לא מצליחה לנצח את מלחמותיה?

פרשת תולדות מציעה תשובה מהפכנית דרך הסיפור של יצחק, רבקה, יעקב ועשו. "הקול קול יעקב, והידיים ידי עשו" - העיקרון שקובע האם אנחנו מנצחים או נכשלים.

רבקה מבינה שיעקב חייב לצאת לשדה ולהילחם, אבל רק כשהשדה שלו הוא "שדה אשר ברכו ה'" - מלא זהות, מטרה ובהירות ובהירות מוסרית. כשיעקב מנותק מהקול שלו, מהאמונה בצדקת הדרך, גם הידיים החזקות ביותר נכשלות.

הרב ג'ייקובסון מסביר: הבעיה של צה"ל היא לא מחסור בכוח אדם אלא משבר ברוח האדם. צבא שמפחד לנצח, שמתנצל על קיומו, שמעדיף "ניהול סכסוך" על הכרעה - לא יכול להצליח. לא משנה כמה חיילים יתגייסו.

השיעור בוחן גם את השאלה ההפוכה: האם החינוך החרדי מטפח גאווה יהודית אמיתית או רק פחד מהעולם החיצון?

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר