כשהמגיד החסידי מנסה להסביר: מתי החרדים יתגייסו לצבא? | צפו

המחלוקת על גיוס חרדים קורעת את החברה הישראלית לגזרים. מצד אחד - זעקה לשוויון בנטל, תחושה שציבור שלם מתחמק מהמחיר הכבד ומסירות הנפש של הגנה על יהודים.

מצד שני - חשש עמוק לגורלו של עולם התורה, פחד שהזהות היהודית תימחק. הוויכוח הזה, כואב ומפלג כפי שהוא, מסתיר שאלה הרבה יותר מהותית: למה ישראל לא מצליחה לנצח את מלחמותיה?

פרשת תולדות מציעה תשובה מהפכנית דרך הסיפור של יצחק, רבקה, יעקב ועשו. "הקול קול יעקב, והידיים ידי עשו" - העיקרון שקובע האם אנחנו מנצחים או נכשלים.

רבקה מבינה שיעקב חייב לצאת לשדה ולהילחם, אבל רק כשהשדה שלו הוא "שדה אשר ברכו ה'" - מלא זהות, מטרה ובהירות ובהירות מוסרית. כשיעקב מנותק מהקול שלו, מהאמונה בצדקת הדרך, גם הידיים החזקות ביותר נכשלות.

הרב ג'ייקובסון מסביר: הבעיה של צה"ל היא לא מחסור בכוח אדם אלא משבר ברוח האדם. צבא שמפחד לנצח, שמתנצל על קיומו, שמעדיף "ניהול סכסוך" על הכרעה - לא יכול להצליח. לא משנה כמה חיילים יתגייסו.

השיעור בוחן גם את השאלה ההפוכה: האם החינוך החרדי מטפח גאווה יהודית אמיתית או רק פחד מהעולם החיצון?