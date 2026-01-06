כיכר השבת
בהשתתפות אלפים

LIVEשידור חי: ההילולא הגדולה של ישיבת כסא רחמים

אלפים משתתפים כעת במעמד ההילולא שע"י ישיבת 'כסא רחמים' שנערך כעת ב'גני התערוכה' בתל אביב • במעמד שנערך לראשונה ללא השתתפותו של מרן הגר"מ מאזוז, משתתפים גדולי ישראל, הרבנים הראשיים, רבני ערים ודיינים, שרים, ח"כים ואישי ציבור • הצטרפו כעת לשידור החי

אמ
מקודם |

הערב במהלך ההילולא תתקיים ההגרלה הגדולה על רבע מליון שקלים בין רוכשי הכרטיסים

לרכישת כרטיסים ברגע האחרון >>

השידור יחל בשעה 20:00

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

RSS

