כיכר השבת
מחתנים בכבוד

בעקבות הביקושים הרבים מצד כלל קהילות הקודש: נפתחה ההרשמה למיזם 'לובסט' ב'נדרים פלוס'

התעניינות שיא מצד כלל קהילות הקודש מכל רחבי הארץ להצטרפות למיזם "לוֹבֶסְט" מבית 'משיאים' שמציע פתרון מקיף לנישואי הילדים בכבוד | התכנית החדשה בהובלת איש שוק ההון ר' יוסף מינצברג, נבנתה בשת"פ הדוק עם גופי שוק ההון מובילים והגמ"חים הגדולים ומציע לראשונה שילוב מושכל שמאפשר ליהנות מתשואות שוק ההון לצד היציבות המובטחת של הגמ"חים    

הדים רבים והתעניינות ציבורית נרחבת בכלל קהילות הקודש סביב המיזם הפיננסי המהפכני של לוֹבֶסְט (LOVEST) מבית 'משיאים': המיזם שנבנה לאחר יותר משנה של תכנון מתכוון לשנות את כל מה שידענו על פתרון למשפחה החרדית המבקשת לדאוג לנישואיה ילדיה ברווחה, ומהווה שדרוג משמעותי למודלים השונים הקיימים היום לנישואי הילדים אם זה שוק ההון או הגמ"חים. כעת לראשונה מתאפשר לראשי קהילות להירשם במערכות 'נדרים פלוס' על מנת להשתלב באופן קבוצת למיזם.

בשבועות האחרונים נערכו שורה של כינוסים סגורים עם גבאי קופות צדקה, וראשי קהילות הקודש מכלל החוגים, שבהם הופיע ר' יוסף מינצברג והציג באמצעות מצגת מפורטת וסימולציה משוכללת את התכנית לפרטיה. הכינוסים הותירו רושם עז בקרב המשתתפים שלמדו על המוצר המהפכני שלמעשה מייצר פתרון ייחודי להשאת הילדים בכבוד בס"ד, בצורה שסוגרת את כלל הפרצות והזעזועים בשוק, וזאת לצד היצמדות למדדי שוק ההון המובילים בתשואות השנתיות.

מאחורי המיזם שנבנה בשל הדרישה הציבורית הגבוהה לשילוב תכנית בשוק ההון, עומד שיתוף פעולה יוצא דופן: מצד אחד, מיזם 'משיאים', המאגד תחתיו כמה מהגמ"חים הגדולים והמשמעותיים ביותר בציבור, ומצד שני – איש שוק ההון המוערך ר' יוסף מינצברג. החיבור בין עולם הגמ"חים השמרני והוותיק לבין אפשרויות המינוף בשוק ההון, הוליד מוצר שטרם נראה כמותו עד כה.

השיטה של 'לובסט' משלבת הלוואת גמ"ח לצד השקעה בשוק ההון, המנצחת סטטיסטית את תשואות שוק ההון לבדן בחישובים לאחור שהתפרסו על פני 65 שנה. בניגוד להלוואות רגילות הנצרכות לכיסוי חובות, כאן הכסף מופקד ישירות בתיק השקעות המנוהל במדדים המובילים בשוק ההון ויחד עם גופי הפנסיה הגדולים בישראל בהתאם לבחירת הלקוח וטיב הכשרות המבוקש על ידו. בדרך זו, המצטרף נהנה מתיק השקעות משמעותי שמתחיל לייצר רווחים וליהנות מ"ריבית דריבית" כבר מהיום הראשון.

למשיאים מגוון תכניות משפחתיות שונות שמספקות מענה כוללני לכלל ילדי המשפחה, ומתאימות לא רק לזוגות צעירים אלא גם לזוגות עם ילדים הקרובים יותר למועד חתונת הילדים. כאשר התכנית מאפשרת גם להם תכנון ארוך טווח שמצמצם באופן דרמטי את עלויות החתונה וההחזרים החודשיים של ההלוואות.

על הקמת המיזם עמלו בשנה האחרונה מומחי שוק הון מהשורה הראשונה, לצד אנשי עולם הגמ"חים המכירים מקרוב את צרכי הציבור, ובליווי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שמעודדים את המיזם ומקבלים דיווחים שוטפים על המסלולים השונים שנבנים, שכולם יקבלו כשרות שתאפשר ליהודי שומר תורה ומצוות להשקיע בשוק ההון בצורה נכונה ולפי ההלכה.

