כ-3,000 איש השתתפו בהילולא של מוסדות ''חכמת רחמים"

אלפי הבאים בשערי האולם התקבלו במיצגי יהדות מרהיבים באווירת ג'רבא המסורתית אשר העניקו תחושת חיבור עמוקה לשורשים ולבעל ההילולא שהיה רבה הראשי של ג'רבא.

את הערב פתח נכדו של בעל ההילולאהרב ברכאל הכהן אשר ריתק את הקהל בסיפורים נדירים על מרן הסבא קדישא.

רגע של התרגשות נרשם בקרב קהל האלפים עם כניסתם לאולם של ראש ישיבת כסא רחמים הגאון הרב צמח מאזוז וראש המוסדות בנן של קדושים הגאון הרב חננאל הכהן, קהל האלפים קם על רגליו בהתרגשות לכבודה של תורה העוברת ומסורה מדור לדור.

את המשא המרכזי של הערב נשא ראש המוסדות, הרב חננאל הכהןובדבריו עורר את הציבור על דמותו הנשגבה של מרן הסבא קדישא ועל הגשמת חלומו בהקמת והפרחת המוסדות, לצד החיים בצלו של ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז.

בסיום דבריו של ראש המוסדות שליט''א נעמד קהל האלפים על רגליו למעמד מרטיט של קבלת עול מלכות שמים, רגע מרומם שהרעיד את קירות האולם, והותיר תחושת התרוממות טפח מעל הקרקע לכל המשתתפים במעמד המרגש.

בהמשך נשא דברים ראש ישיבת כסא רחמים הגאון הרב צמח מאזוז אשר עמד על גודל פועלם של המוסדות ועל הדרך בה צאצאיו של הסבא קדישא זיע''א קיימו את צוואתו הרוחנית בהקמת מוסדות תורה וחינוך המפארים את שמו וממשיכים את מורשתו בארץ ובעולם.

רגע דרמטי במיוחד נרשם באירוע כאשר מנכ''ל המוסדות הרב משה נעמן כשדמעות בעיניו חשף בפני הקהל את גמרתו האישית של ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז, גמרא מסכת עירובין ששימשה את מרן במשך שנים רבות, חתימתו מתנוססת על כריכת הגמרא והגהות בכתב יד קודשו מפארות את דפיה, ואחד מתורמי הערב יזכה בה.

את הערב ליוותה תזמורת מזרחית מורחבת בניצוח הפייטנים בני ברדא ושלמה דידי אשר הנעימו את המעמד בפיוטי העדה.

