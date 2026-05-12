הגדול רבי דוב לנדו, קיבל במעונו משלחת מיוחדת של ראשי ארגון הפעילים יד לאחים, והעניק עליהם ברכה מיוחדת על פעילות הצלת הנפשות שעליה הם מנצחים, זה קרוב לשמונים שנה. המשלחת ביקרה במעונו של מרן ראש הישיבה לרגל המגבית המיוחדת שעליה הכריז ארגון הפעילים, כמדי שנה בעת הזאת, ואשר במרכזה נערכת הגרלת ענק על ספר תורה מהודר.

במרכזו של הביקור הוגשה אל הגר"ד לנדו יריעת ספר התורה שעליו תיערך ההגרלה. ראש הישיבה נטל את הקולמוס בידו, רכן אל יריעת הקלף הקדושה וכתב בה אות אחת. לאחר מכן, שמע הגר"ד לנדו במשך שעה ארוכה מפי ראשי הפעילים עדויות נפלאות ומסעירות על פעילות במרוצת החודשים האחרונים, בכל חזיתות הצלת יהודים מרדת שחת, הוצאת יקר מזולל מכפרים ערביים, והמאבקים ההרואיים כנגד מרשיעי ברית, כתות המיסיון ואנשיהן הממשיכים להוליך שולל ולעשות הכול על מנת להעביר על דתם יהודים תועים רח"ל.

הגר"ד לנדו חיזק את ידי ראשי יד לאחים וביקש למסור בשמו ובאמצעותם את ברכתו לכל אחד ואחד מהמשתתפים בהגרלה, שכל הכנסותיה קודש לטובת מערכות ההצלה. בין הדברים שב והזכיר את פסק דינו הידוע של הרמב"ם אשר הכריע כי "אין לך מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים".

זו השנה ה-16 ברציפות שבה ארגון הפעילים יד לאחים מקדיש את ימי הספירה, שבהם כל יחיד וכל ציבור, מבקשים להיטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, להגרלת ענק מיוחדת על ספר הדור ומהודר בתכלית ההידור. במרוצת 15 השנים הקודמות זכו 15 משפחות מכל גווני הקשת התורנית בקרב עם ה' להכניס את ספר התורה שבו זכו, ברוב פאר והדר, כשיד לאחים מכסה את ההוצאות הכרוכות במעמד הכנסת ספר התורה וראשיו ופעיליו נמנים עם קהל המון החוגגים בתהלוכה ובמעמד הכנסת ספר התורה.

ביד לאחים שבו והזכירו כי גם השנה תעמוד לרשות הזוכה האפשרות לבחור את מתכונתו המדויקת של ספר התורה, בהתאם למסורת אבותיו – כמנהגי עדות אשכנז או כמנהגי עדות המזרח. גם כיסוי ספר התורה יהיה בהתאם: מעיל וכתר וחלופין נרתיק מפואר.

ההגרלה הנוכחית תיערך במטה המשרדים הראשיים של יד לאחים, ברחוב ירושלים בבני ברק, בליווי רו"ח מוסמך, בימים הסמוכים לחג השבועות הבעל"ט. שם הזוכה המאושר יתפרסם מיד למחרת. ביד לאחים מזכירים לציבור שלא להמתין לרגע האחרון ולהזדרז בפנייה אל מוקד ההרשמה, לרכוש את הזכות והזכייה בהגרלה ובד בבד להזכיר לברכה את שמות יקיריכם, לברכה, להצלחה ולהיוושע בכל מילי דמיטב.