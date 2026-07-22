( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

עם ישראל בעולם היהודי כולו, בארץ ובתפוצות, מציין הערב (מוצאי שבת) מלאות 1958 שנים לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו. עם ישראל מתעטף אבל ויגון על החורבן המתמשך, בתפילה לבניין הבית, בציפייה לגאולה ולביאת משיח צדקנו בקרוב.