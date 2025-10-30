כיכר השבת
"עצו עצה ותופר" 

תיעוד מרגש מהרכבת: החייל החרדי ניגן מול מאות בני התורה - שהגיבו בשירה עוצמתית

בתיעוד יוצא דופן שמגיע מתחנת הרכבת 'יצחק נבון' לשם הגיעו אלפי בני תורה לקראת העצרת, נראה חייל חרדי מנגן בפסנתר "עצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל" - בני התורה השיבו בשירה עוצמתית ומרגשת | צפו (חרדים) 

שירת החייל החרדי בתחנת הרכבת (צילום: חיים גולדברג / פלאש 90)

בתיעוד יוצא דופן ומרגש שתיעד היום (חמישי) הצלם חיים גולדברג, נראה חייל חרדי מנגן בפסנתר בתחנת הרכבת 'יצחק נבון' בירושלים, כשמאות בני תורה מגיבים בשירה עוצמתית ומרגשת.

בסרטון נראה החייל החרדי מנגן בפסנתר למול בני הישיבות שהתקבצו מכל ערי הארץ בתחנת הרכבת 'יצחק נבון' בירושלים, כאשר לפתע ההמון מגיב בשירה עוצמתית שליוותה באופן היסטורי את הפגנות החרדים, "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל".

לאורך שעות הבוקר, בני ישיבות ואברכים ניצלו את הנסיעה ברכבת כדי לשיר יחד, לתדהמתם של הנוסעים מהציבור הכללי שאינם רגילים למחזות מעין אלו.

צפו בתיעוד העוצמתי.

