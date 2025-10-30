בתיעוד יוצא דופן ומרגש שתיעד היום (חמישי) הצלם חיים גולדברג, נראה חייל חרדי מנגן בפסנתר בתחנת הרכבת 'יצחק נבון' בירושלים, כשמאות בני תורה מגיבים בשירה עוצמתית ומרגשת.

בסרטון נראה החייל החרדי מנגן בפסנתר למול בני הישיבות שהתקבצו מכל ערי הארץ בתחנת הרכבת 'יצחק נבון' בירושלים, כאשר לפתע ההמון מגיב בשירה עוצמתית שליוותה באופן היסטורי את הפגנות החרדים, "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל".

לאורך שעות הבוקר, בני ישיבות ואברכים ניצלו את הנסיעה ברכבת כדי לשיר יחד, לתדהמתם של הנוסעים מהציבור הכללי שאינם רגילים למחזות מעין אלו.

צפו בתיעוד העוצמתי.