משלחת הבכירים שמנתה כ-30 מנכ"לים ומנהלים מובילים מטעם "קדם" - איגוד מוסדות הדיור המוגן, בתי האבות ומוסדות הסיעוד הגדול בישראל - שבה מביקור מחקר מרתק בתאילנד, שם נחשפה לפתרונות חדשניים ומודלים טיפוליים מתקדמים להתמודדות עם אתגר ההזדקנות המואצת.

"מטרת הביקור, שכלל מפגשים עם עשרות מומחים, גורמי ממשל ומוסדות מובילים, הייתה לעמוד על דרכי הפתרונות המוצגים בתאילנד על ידי המדינה והרגולטורים, כדי לבחון את המודלים האפשריים ליישום בישראל, שאף היא עוברת תהליך דומה של הזדקנות מואצת של האוכלוסיה ושל גידול באורך החיים הממוצע", מסביר נחי כץ, מנכ"ל "קדם".

הביקור המחקרי המרתק, חשף בפני המנכ"לים את האתגר הדמוגרפי החריף בתאילנד - מדינה הנחשבת לאחת המזדקנות במהירות הרבה ביותר בעולם. המדינה עברה רשמית למעמד "חברה מזדקנת מלאה" כאשר שיעור בני 60 ומעלה חצה את רף ה-20% מהאוכלוסייה, והתחזיות מצביעות כי עד 2035 תהפוך ל"חברת סופר-מזדקנים" עם שליש מהאוכלוסייה מעל גיל 60.

ההזדקנות המואצת, לצד מעמדה של תאילנד כמדינה בעלת הכנסה בינונית, מציבה אתגרים כלכליים חמורים. רק שליש מכוח העבודה מכוסה בתוכנית פנסיה רשמית, ורוב מוחלט של שירותי הסיעוד והדיור המוגן הפרטיים מחייב תשלום מלא מכיסם הפרטי של המטופלים.

במסגרת הביקור נפגשה המשלחת עם גורמים מובילים בתחום, בכירי עיריית בנגקוק, משרד הרווחה ועוד. בסמינר שאורגן על ידי "קדם", שגרירות ישראל וסוכנות הפיתוח הלאומית למדע וטכנולוגיה התאילנדית, הוצגו פלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית לניטור וטיפול מונע וכן הוצגה פעילות החממה הטכנולוגית של קדם מול ארגונים בעולם.

המשלחת ביקרה במרכז הממשלתי "בן באנג קיי" - בית האבות הממשלתי הוותיק ביותר בתאילנד (72 שנה), המטפל ב-246 דיירים ומדגים את הקיבולת המוגבלת של המגזר הציבורי. כמו כן נפגשה עם מנכ"ל רשת "צ'רזרי הום" - הרשת הפרטית הגדולה ביותר המתמחה בסיעוד וטיפול מורכב.

הביקור העלה מספר תובנות מרכזיות עבור הענף הישראלי. בין היתר, עלה כי התאילנדים מדגישים טיפול מונע, רווחה נפשית והקמת "מועדוני קשישים" קהילתיים למאבק בבידוד חברתי, הנתפס כאתגר בריאותי חמור.

עוד עלה, כי למרות המגבלות התקציביות, כלכלת הגיל השלישי מהווה כ-12% מהתוצר הלאומי התאילנדי וצומחת במהירות, מונעת על ידי חדשנות להפחתת עלויות והרחבת נגישות.

כמו כן, בשל העלות הגבוהה, יש דרישה גוברת לטכנולוגיות מתקדמות של גיל שלישי שמפחיתות את הצורך בכוח אדם יקר ומייעלות תהליכים - כמו מערכות ניטור מרחוק ושיקום מבוסס טכנולוגיה.

בדומה לישראל, האתגר הגדול ביותר של התאילנדים, הוא במחסור הצפוי של יותר מ-250,000 עובדי טיפול עד 2037. הפתרון נמצא בייבוא עובדים והפיכת מקצוע הטיפול למקצוע מוסדר ומוערך יותר.

בארגון "קדם" ציינו כי הביקור הדגיש את הצורך בשיתוף פעולה הדוק בין הממשלה, המגזר הפרטי והטכנולוגי. "אנחנו מצפים להמשך שיתוף הידע ופיתוח הקשרים העסקיים והטכנולוגיים בין ישראל לתאילנד לטובת קידום איכות החיים לגיל השלישי בשתי המדינות. האתגרים הדמוגרפיים הם גלובליים, והפתרונות טמונים בלמידה הדדית ושיתוף ידע מקצועי בין מדינות המתמודדות עם אתגרים דומים", סיכם נחי כץ, מנכל "קדם".