צעקות וחילופי האשמות קשים נרשמו הערב במהלך ישיבת הממשלה המתוחה הערב - בעקבות מתקפת הטרור הקשה ומבצע חרבות ברזל, כך דיווח הערב העיתונאי מיכאל שמש (כאן 11).

לפי הדיווח,

השר סמוטריץ’ אמר: if you want to shoot shoot don't talk (אם אתה רוצה לירות תירה אל תדבר) איך האנגלית שלי? עוד אמר סמוטריץ׳: צריך להיות עכשיו אכזריים לא להתחשב יותר מדי בשבויים.

גלית דיסטל: אדוני רה"מ יושבים אצלי מהבוקר מיטב משפיעני הרשת צריכה שתגיד לי מה לעשות. תתן לי איש קשר

השר חיים כץ בצעקות: "לא צריך הסברה ולא צריך נעליים. צריך לתת מכה שלא נראתה 50 שנה ולהוריד את עזה אחרת לא תהיה לנו תקומה.."

השרה סילמן: "לא דיברו איתי ממשרד הבריאות על מוקדי סיוע"

השר ארבל: "אם את רוצה את מוזמנת להיות סגנית שר הבריאות"

סילמן: "אני לא מעוניינת, טוב לי איפה שאני אני רק אומרת שלא מתפקדים"

ארבל: "פסדר פסדר"

אקוניס: "כל אזרח שואל היום מה קרה למודיעין הישראלי?"

שיקלי: "ששש ששש"

אחד השרים: "אל תגיד לנו שקט"

מאי גולן: "מסבירים לנו שהתושבים בעזה לא קשורים ולכן אסור שתיפגע האוכלוסייה. חמאס לא מחזיק 2 מיליון כבני ערובה. חמאס נבחר ע"י התושבים והוא לגיטימי כמו כל שלטון דיקטטורי אחר בכל מדינה ערבית"