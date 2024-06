( צילום: דוברות המשטרה )

אמש מעט אחרי השעה 21:30, התקבלו דיווחים מאזרחים למוקד 100 של המשטרה, לפיהם אדם חשוד חמוש בחפץ חד בידו, רודף אחרי אנשים ברחוב באזור שמואל הנביא בירושלים ואנשים צועקים לעזרה. לפי אחד הדיווחים החשוד ניסה לדקור אשה ולפתוח רכבים. כוחות משטרה הוזעקו למקום, וקצין משטרה זיהה את החשוד ברחוב כשחפץ חד בידו.

כבר בשלב זה, חשוד פתח את דלת הניידת ולדקור את הקצין ללא הצלחה. החשוד החל בריצה שדד אופניים בכוח והתחיל בנסיעה, בעוד הקצין החל במרדף אחריו בסיוע אזרח נוסף בניסיון לעוצרו, בין היתר בנוהל מעצר חשוד שביצע. בשלב מסוים החשוד פתח בריצה והסתער לעבר הקצין עם המספריים בידו והפיל אותו בכוח על הרצפה בניסיון לדקור אותו. הקצין שהיה בסכנת חיים ממשית ומיידית, התעשת מיד וביצע ירי לעבר החשוד שהוביל לנטרולו. יחד עם שוטרים נוספים שהגיעו למקום, הם השתלטו עליו ועצרו אותו. המספריים שעמם ניסה לדקור אזרחים עוברי אורח ושוטר, נתפסו בזירה. בעקבות המקרה הקצין נפצע באורח קל כשנחבל בראשו ובגבו, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים והוא מאושפז שם גם בשעה זו. החשוד שנעצר, בן 25, נפצע באורח קשה ופונה אף הוא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

( צילום: דוברות המשטרה )

היום הוארך מעצרו של החשוד בבימ״ש ב-7 ימים עד לתאריך 13.6, והחקירה במשטרה נמשכת במטרה למצות עמו את הדין בגין מעשיו החמורים.

במשטרה אומרים כי "בזכות פעילות נחושה ומיידית של הקצין ותושייתו, נמנעה פגיעה בחייו ובחיי חפים מפשע ע״י חשוד מסוכן שאחז חפץ חד וניסה לפגוע במי שהיה בסביבתו, עד שכמעט והצליח לדקור שוטר. נציין כי מוצאו וכן עברו הרפואי או הפלילי של החשוד- אינם רלוונטיים כהוא זה לטיפול המקצועי במקרה, ובוודאי שלא היו משנים דבר וחצי דבר להוריו או ילדיו של אזרח או השוטר, שאותם ניסה החשוד לדקור או שחלילה היו עלולים להרצח ממעשיו".