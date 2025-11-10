הדיון בבג"ץ, היום ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מהומה פרצה היום (שני) במהלך דיון בבג"ץ על ביקור של חברי כנסת אצל אסירים ביטחוניים הכלואים בישראל. העתירה הוגשה בידי ח"כ אחמד טיבי וארגון "עדאללה", לאחר שהשר לביטחון לאומי בן גביר, מנע מטיבי להיפגש עם מחבלים בכלא.

בדיון הסוער השתתפו בין היתר השר בן גביר וחברים ממפלגתו, וכן חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. גוטליב התפרצה לדבר מספר פעמים, עד שהשופט יצחק עמית הורה לה לעצור, ולא ייאלץ "להשתמש בסמכות שלי". גוטליב השיבה: "תתביישו לכם, מאיימים". עמית ביקש להוציא אותה מהאולם, והיא הגיבה: "ביזית את בג"ץ". במהלך הדיון הוצאו מהאולם אימהות בזה אחר זה, שהשמיעו קריאות מחאה. לפחות 7 אימהות, בהן אם שכולה שבנה נפל במתקפת הפתע בשמחת תורה, הוצאו מהאולם.

גוטליב ובן גביר בבית המשפט ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בן גביר בכניסה לאולם ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

חלקן צעקו "תתביישו לכם" לפני שהוצאו. בהמשך קראה אישה אחרת: "שחטו את הילדים שלנו, מגיע להם כדור בראש". גם הן הוצאו החוצה.

כשהייתה אישה שסירבה להתפנות והתעמתה עם אנשי בית המשפט - ניגש אליה בן גביר וביקש ממנה שתכבד את הכללים ותצא באופן יפה. לבסוף הוצאה.

לפי הדיווח ב-Ynet, בשלב מסוים השופט עמית העיר כי "מה שראינו עכשיו", בהתייחסו להתפרצויות לדבריום, "לא קורה בשום בית משפט בעולם, ובוודאי לא בבית משפט עליון". אישה מהקהל הגיבה לו: "גם תופעה כמוך אין בשום מקום בעולם". היא הוצאה החוצה גם היא.

יצחק עמית בבית המשפט, היום ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

השופטים שהובילו את הדיון היו נשיא העליון יצחק עמית, והשופטים דוד מינץ ודפנה ברק ארז. במהלך הדברים נשא בן גביר דברים והזכיר כי כיום לדבריו יש "טיילת של מחבלים בבתי הסוהר". הוא טען כי הם "מחליפים ביניהם מסרים".

העתירה סביבה נסב הדיון נידונה גם בעבר בבג"ץ. בעבר ניתן צו על תנאי לחבר הכנסת טיבי שביקש להיפגש עם מרוואן ברגותי. כיום הדיון נגמר ללא שניתן פסק דין.