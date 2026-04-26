דיווח ב"ניו יורק טיימס" טוען היום (ראשון) כי נשיא המדינה יצחק הרצוג מתכוון לא להעניק בשלב הזה חנינה לראש הממשלה נתניהו, אלא מקדם יוזמה להבנות בין הצדדים.

על פי הדיווח, המסתמך על גורמים רשמיים, הנשיא שואף להוביל הליך גישור ושיח לא רשמי בין סנגורי ראש הממשלה לבין הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה, מתוך מטרה להגיע להסדר טיעון מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט.

גורמים המעורבים בנושא הסבירו לעיתון האמריקני כי הנשיא מודע היטב לאווירה הציבורית המתוחה בישראל, המוחרפת בשל המלחמה המתמשכת ומערכת הבחירות המתקרבת. לפי אותם גורמים, הרצוג סבור כי נוכח המצב המשפטי המורכב, קיימות אפשרויות יצירתיות רבות שאינן מסתכמות בהכרעה בינארית של "חנינה או הרשעה".

מבחינת הנשיא, כך לפי הגיווח, תיווך לעסקה כזו נתפס כ"דרך היחידה" שתוכל להביא לריפוי השסעים העמוקים בחברה הישראלית ולהרגעת הרוחות במערכת הפוליטית.

בבית הנשיא לא הכחישו, והבהירו כי הנשיא הרצוג רואה בהגעה להסדר פתרון ראוי ונכון בנסיבות הקיימות. "כפי שהתבטא מספר פעמים בעבר, נשיא המדינה יצחק הרצוג רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה נתניהו כפתרון ראוי ונכון. מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות", נמסר.

עוד הוסיפו בבית הנשיא: "הנשיא כי נכון תחילה, בטרם הדיון בבקשת החנינה עצמה, למצות מהלך שיכול להביא לגיבוש הסדר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט".