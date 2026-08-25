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אזהרה אדומה בבקעה: הכבדה בעומס החום - וזה רק ילך ויחמיר

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' בעמק בית שאן, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן • תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • הכבדה תורגש גם בשעות הלילה (בארץ)

חוף חיפה, אתמול (צילום: שרון לייבל/FLASH90)

היום (שלישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה בטמפרטורות והן תיהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. הכבדה בעומס החום הלילה: מעונן חלקית.

'השירות המטאורולוגי' פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה נוספת בעומס החום.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-32

תל אביב: 22-31

באר שבע: 18-34

חיפה: 23-30

טבריה: 22-36

צפת: 20-32

אילת: 30-40
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