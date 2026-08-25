איבדתם משהו ברכבת? רכבת ישראל יוצאת מבצע מיוחד ל'השבת אבידה'

כמדי קיץ, נרשם גידול בביקושים לרכבת, כאשר לנוסעים הקבועים המשתמשים ברכבת לשגרת יומם, מצטרפות משפחות, בני נוער והורים וילדים, הנוסעים לטיולים, בילויי קיץ, טיסות מנתב"ג ושייט מחיפה.

פריטים רבים אשר אבדו בתחנות הרכבת או בקרונות נשארים מאחור, ואנשי השירות של מחלקת האבידות מלקטים את האבדות, מטפלים ושומרים עליהן עד השבתן לבעליהן. בחודשי הקיץ טופלו עד כה במחלקת האבדות כ-5,000 פריטים, ובהם מאות טלפונים סלולאריים, מחשבים ניידים וטאבלטים, מאות זוגות של אוזניות אלחוטיות, כומתות, פריטי לבוש, ציוד קמפינג, תיקי גב, כובעים, משקפי שמש ומזוודות.

חלק מהאבידות שנמצאו ברכבת ( צילום: דוברות רכבת ישראל )

חלק מהאבידות שנמצאו ברכבת ( צילום: דוברות רכבת ישראל )

חלק מהאבידות שנמצאו ברכבת ( צילום: דוברות רכבת ישראל )

לצד הפריטים השגרתיים, נמצאו גם חכות וציוד דיג, כלי נגינה כגון כינור, אריזות דיוטי פרי שלא נפתחו, קורקינטים, ואפילו עגלות תינוק ובוסטרים להסעת תינוקות ברכב.

מחסני מחלקת האבדות של רכבת ישראל התמלאו ולכן רכבת ישראל מכריזה על מבצע מיוחד להשבת האבדות לבעליהן, במסגרתו יופעל מסלול מזורז לקבלת האבידות, ויוארכו שעות פעילות המחלקה בתחנת תל אביב סבידור מרכז עד לשעה 19:00 בימים שלישי עד שני, 25-31.8.26.

חלק מהאבידות שנמצאו ברכבת ( צילום: דוברות רכבת ישראל )

חלק מהאבידות שנמצאו ברכבת ( צילום: דוברות רכבת ישראל )

רכבת ישראל מפעילה שתי מחלקות אבדות ומציאות הממוקמות בתחנת תל אביב סבידור מרכז ובתחנת מרכזית המפרץ, ומעניקות שירות לנוסעים בשגרה בין השעות 8:00-18:00.

חלק מהאבידות שנמצאו ברכבת ( צילום: דוברות רכבת ישראל )