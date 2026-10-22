מי לא יכולה לישון לילה אחד בלי הבעל? התשובה תפתיע אתכם

פרק חדש של "מדברות בכיכר" משודר השבוע לקראת שבת פרשת לך-לך, ומביא שיחות מרגשות ומעשירות עם יוצרות ואמניות מעולם המוזיקה והקולינריה. בעריכת והגשת אסתי גרינברג, הפרק מציג מפגש עם קרן משה, זמרת ויוצרת שהפכה גם למנהלת אומנותית, ועם תמר רוזן שמשלבת בין מילים לסירים.

קרן משה משתפת בפרק על פסטיבל "גוונים של שירה" שהיא מנהלת מבחינה אומנותית. היא מספרת על הקריירה המוזיקלית שלה, על תהליך היצירה ועל המעבר לתפקיד ניהולי בעולם המוזיקה הנשית. הפסטיבל מציג מגוון רחב של זמרות יוצרות ומביא לקהל חוויה מוזיקלית עשירה.

תמר רוזן, במדור "בין מילים לסירים", מדברת על ריטריטים וסלטים מיוחדים לשבת. היא משלבת בין עולם הכתיבה לעולם הבישול, ומציגה רעיונות מעשיים למטבח השבת. הפרק כולל גם דבר תורה לפרשת השבוע, דיבור מיוחד על רחל אימנו ומוזיקה נשית.

הפודקאסט הנשי של כיכר השבת ממשיך לשדר מדי שבוע תכנים מגוונים המשלבים רוחניות, יצירה ומעשיות. "מדברות בכיכר" מביא לקהל המאזינות שיחות איכותיות עם נשים מעולמות שונים, ומציע תכנים רלוונטיים ומרגשים לקראת שבת.