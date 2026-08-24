בדרך לאומן, כשאלפי חסידי ברסלב מתכוננים למסע השנתי לקברו של רבי נחמן מברסלב זיע"א, מקבל עולם המוזיקה היהודית פרויקט מיוחד במינו. הזמר מוטי כרמל משיק מחרוזת מוזיקלית סוחפת שמשלבת את ניגוני ברסלב האהובים ביותר - מסע צלילי שנועד ללוות את הנוסעים בדרכם הרוחנית והגשמית כאחד.

בליבת המחרוזת עומד שיר הנושא של ביני לנדאו, 'אור בהירות הדרך', שנשען על אחת האמרות המרגשות ביותר של רבי נחמן מברסלב זיע"א. בספרו 'חיי מוהר"ן' מובאת האמרה הנוגעת ללב: "אַחֲלַי שֶׁאֶׁזְכֶׁה לִרְאֹות אֹור בְהִירּות הַדֶׁרֶׁך שֶׁאַתֶׁם נֹוסְעִים עָלָיו אֵלַי". מילים אלו, המבטאות את הערכתו העמוקה של הצדיק לכל פסיעה ומאמץ של ההולכים בדרך אליו, הפכו לסמל מובהק של המסע לאומן.

המחרוזת החדשה שוזרת יחד שורה של ניגונים שהפכו לפסקול הבלתי נפרד של חסידי ברסלב. לצד 'אור בהירות הדרך' של לנדאו, מצטרפים בעיבוד חי ומלא אנרגיה השירים 'בברסלב בוערת אש', 'כחיות הנוהמות ביער', 'תנו לי את לבכם', ו-'בך רבינו נגילה' של ישראל דגן. השילוב בין הניגונים השונים יוצר מסע מוזיקלי שמתחיל ברגש עמוק ומסתיים בשמחה גדולה.

הפקת המחרוזת בוצעה על ידי מוטי כרמל והחברים, תוך שמירה על האותנטיות המוזיקלית של הניגונים המקוריים. הלחנים והביצועים במקור הם של ביני לנדאו וישראל דגן, שניים מהזמרים המובילים בעולם המוזיקה החסידית. העיבוד החדש מעניק לניגונים האהובים נשמה חדשה, תוך שמירה על המסר הרוחני והעומק שבהם.