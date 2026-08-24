 דלג לתוכן הראשי
מחרוזת לאומן

מוטי כרמל יוצא לדרך: 'אור בהירות הדרך' - המחרוזת שתלווה אתכם לאומן

מחרוזת ניגוני ברסלב אהובים בעיבוד חדש • 'אור בהירות הדרך' של ביני לנדאו בשילוב 'בברסלב בוערת אש' ועוד | פרויקט מוזיקלי סוחף לנוסעים לאומן (מוזיקה)

1תגובות

בדרך לאומן, כשאלפי חסידי ברסלב מתכוננים למסע השנתי לקברו של מברסלב זיע"א, מקבל עולם ה היהודית פרויקט מיוחד במינו. הזמר מוטי כרמל משיק מחרוזת מוזיקלית סוחפת שמשלבת את ניגוני ברסלב האהובים ביותר - מסע צלילי שנועד ללוות את הנוסעים בדרכם הרוחנית והגשמית כאחד.

בליבת המחרוזת עומד שיר הנושא של ביני לנדאו, 'אור בהירות הדרך', שנשען על אחת האמרות המרגשות ביותר של רבי נחמן מברסלב זיע"א. בספרו 'חיי מוהר"ן' מובאת האמרה הנוגעת ללב: "אַחֲלַי שֶׁאֶׁזְכֶׁה לִרְאֹות אֹור בְהִירּות הַדֶׁרֶׁך שֶׁאַתֶׁם נֹוסְעִים עָלָיו אֵלַי". מילים אלו, המבטאות את הערכתו העמוקה של הצדיק לכל פסיעה ומאמץ של ההולכים בדרך אליו, הפכו לסמל מובהק של המסע לאומן.

המחרוזת החדשה שוזרת יחד שורה של ניגונים שהפכו לפסקול הבלתי נפרד של חסידי ברסלב. לצד 'אור בהירות הדרך' של לנדאו, מצטרפים בעיבוד חי ומלא אנרגיה השירים 'בברסלב בוערת אש', 'כחיות הנוהמות ביער', 'תנו לי את לבכם', ו-'בך רבינו נגילה' של ישראל דגן. השילוב בין הניגונים השונים יוצר מסע מוזיקלי שמתחיל ברגש עמוק ומסתיים בשמחה גדולה.

הפקת המחרוזת בוצעה על ידי מוטי כרמל והחברים, תוך שמירה על האותנטיות המוזיקלית של הניגונים המקוריים. הלחנים והביצועים במקור הם של ביני לנדאו וישראל דגן, שניים מהזמרים המובילים בעולם המוזיקה החסידית. העיבוד החדש מעניק לניגונים האהובים נשמה חדשה, תוך שמירה על המסר הרוחני והעומק שבהם.
אומןברסלבמוזיקהרבי נחמן מברסלבביני לנדאוישראל דגןמוטי כרמל

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איזה יופי מחרזות של רבינו הקדוש מתוק ומשמח
יהודי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר