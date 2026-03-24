משרד הבריאות הבריטי הודיע על מתן סיוע חירום ומימון מלא לרכישת ארבעה אמבולנסים חדשים עבור ארגון "הצלה" בצפון לונדון, בעקבות הצתת רכבי הארגון בתחילת השבוע. שירות האמבולנסים של לונדון כבר העביר לארגון רכבים חלופיים בהשאלה כדי לאפשר למתנדבים להמשיך בפעילותם ללא הפרעה.

האירוע התרחש בלילה שבין ראשון לשני בחניון סמוך לבית הכנסת "מחזיקי הדת" בשכונת גולדרס גרין. שלוש דמויות רעולות פנים תועדו במצלמות האבטחה כשהן שופכות חומר דליק על ארבעה אמבולנסים של שלוחת צפון-מערב לונדון של "הצלה". כתוצאה מהאש התפוצצו מיכלי חמצן שהיו בתוך הרכבים, ועוצמת הפיצוצים ניפצה חלונות בבנייני מגורים סמוכים. כוחות כיבוי גדולים פעלו בזירה ותושבים פונו מבתיהם עד להשגת שליטה על הלהבות. לא דווח על נפגעים באירוע, אך הרכבים הושמדו כליל.

שר הבריאות, ווס סטריטינג, הבהיר כי הממשלה לא תאפשר למבצעי הפשע להשיג את מטרתם. "מעשה מרושע, פחדני ונתעב זה לא היה רק התקפה על הקהילה היהודית בלונדון, אלא על שירות אמבולנסים שכל מטרתו היא הצלת חיים וטיפול באחרים", אמר השר. לדבריו, מטרת המתקפה הייתה לזרוע פחד בקרב יהודי בריטניה, והוסיף כי "הקהילה היהודית לא צריכה לשאת בעלות של השנאה הזו".

משטרת המטרופוליטן, בגיבוי היחידה ללוחמה בטרור וסוכנות הביון MI5, חוקרת את ההצתה כפשע שנאה אנטישמי. החוקרים בוחנים כעת את אמינותה של הודעת קבלת אחריות שפורסמה ברשת על ידי קבוצה המכנה את עצמה "תנועת חברי הימין האסלאמית", המקושרת לאיראן. ראש הממשלה קיר סטארמר גינה את האירוע ומסר כי "אנטישמיות היא דבר שאין לו מקום בחברה שלנו וחשוב מאוד שכולנו נעמוד יחד ברגע כזה".

לצד מימון האמבולנסים, הודיעו הרשויות בבריטניה על תגבור משמעותי של האבטחה סביב מוסדות יהודיים. מאות שוטרים נוספים יוצבו בקהילות השונות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וצוותים מיוחדים, במטרה להגביר את תחושת הביטחון לקראת חג הפסח הקרב.