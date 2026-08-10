 דלג לתוכן הראשי
 הדמעות שלא מפסיקות

במקום ספסל הלימודים: התמונה המצמררת מקברו של הילד אלחנן קרני ז"ל

ברו הטרי של אלחנן קרני ז"ל בן ה-12 זועק את גודל השבר • במקום להתכונן לכיתה ח' ולחתונת אחותו – בני המשפחה והחברים נפרדו בדמעות מ"נשמה טהורה ועדינת נפש" (דיין האמת)

6תגובות
קברו של הילד אלחנן קרני ז"ל (צילום: סעיף 27א)

באישון ליל הובא למנוחות הילד אלחנן קרני ז"ל, כבן 12, שנפטר לאחר שטבע במהלך שיט משפחתי בנהר הירדן בימי בין הזמנים.

האירוע הקשה התרחש אתמול, כאשר אלחנן ז"ל נפל מכלי שייט במהלך פעילות ימית. לאחר שנותק עמו הקשר, הוזעקו למקום כוחות משטרה, חילוץ והצלה. בתום סריקות נרחבות ומורטות עצבים באזור, הוא אותר במים וחולץ ללא רוח חיים.

זמן קצר לאחר ההלוויה הקורעת לב, הופצה תמונת קברו הטרי – תזכורת כואבת וזועקת לילד צעיר שבמקום לפתוח את שנת הלימודים החדשה בכיתה ח' בראש חודש אלול, נטמן במעבה האדמה.

הקבר הטרי, הלילה (צילום: סעיף 27א)

האסון היכה בתדמית קשה במיוחד, שכן רק לפני כאירוסים ציינה המשפחה את חתונתה המיועדת של אחותו, שתוכננה להיערך בחודש חשוון הקרוב. כעת, ימי השמחה וההתרגשות הפכו בבת אחת לאבל כבד ונורא.

בני המשפחה ומלמדיו בתלמוד תורה ברסלב בשכונת ברכפלד ספדו לו בבכי מר ותיארו ילד מיוחד במינו. חבריו לספסל הלימודים ציינו את שקידתו המופלאה בתורה, את מידותיו הטובות ואת הרוח החיובית שהביא עמו לכל מקום.

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
עצוב😭ברוך דיין האמת.
יצחק
5
😭😭😭😭😭😭 מזעזע!!!!
.....
4
ברוך דיין האמת. ככ כואב לראות הורים קוברים את ילדיהם. איזה אסונות ה" רחם על עמך ישראל ותאמר לצרותם די
אני

עוד בהספדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר