קברו של הילד אלחנן קרני ז"ל ( צילום: סעיף 27א )

באישון ליל הובא למנוחות הילד אלחנן קרני ז"ל, כבן 12, שנפטר לאחר שטבע במהלך שיט משפחתי בנהר הירדן בימי בין הזמנים.

האירוע הקשה התרחש אתמול, כאשר אלחנן ז"ל נפל מכלי שייט במהלך פעילות ימית. לאחר שנותק עמו הקשר, הוזעקו למקום כוחות משטרה, חילוץ והצלה. בתום סריקות נרחבות ומורטות עצבים באזור, הוא אותר במים וחולץ ללא רוח חיים. זמן קצר לאחר ההלוויה הקורעת לב, הופצה תמונת קברו הטרי – תזכורת כואבת וזועקת לילד צעיר שבמקום לפתוח את שנת הלימודים החדשה בכיתה ח' בראש חודש אלול, נטמן במעבה האדמה.

הקבר הטרי, הלילה ( צילום: סעיף 27א )

האסון היכה בתדמית קשה במיוחד, שכן רק לפני כאירוסים ציינה המשפחה את חתונתה המיועדת של אחותו, שתוכננה להיערך בחודש חשוון הקרוב. כעת, ימי השמחה וההתרגשות הפכו בבת אחת לאבל כבד ונורא.

בני המשפחה ומלמדיו בתלמוד תורה ברסלב בשכונת ברכפלד ספדו לו בבכי מר ותיארו ילד מיוחד במינו. חבריו לספסל הלימודים ציינו את שקידתו המופלאה בתורה, את מידותיו הטובות ואת הרוח החיובית שהביא עמו לכל מקום.