הדממה שמשתררת בהיכל הישיבה עם היציאה לבין הזמנים של חודש ניסן היא לא רק שקט פיזי, היא רגע של מבחן. המעבר מהסטריליות הרוחנית של הסטנדר והחברותא אל המולת ערב-פסח בבית, הוא מעבר שמעיד יותר מכל הבנין שהצלחנו לבנות ב"זמן חורף". במושגים של המשכן, זהו המעבר מ"מבנה" ל"מסע".

בפרשה שלנו, התורה מציבה תמרור אזהרה שמיועד בדיוק לרגע הזה.

האם אש יכולה לבעור גם ללא בית?

בציווי על עבודת המזבח נאמר: "אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה" (ויקרא ו', ו'). לכאורה, זו הוראה טכנית למשמרת הכהנים. אבל התלמוד הירושלמי (יומא, פ"ד ה"ו) מגלה לנו עומק נוסף בפסוק: "תמיד - אף במסעות".

מה פשר ההדגשה הזו? הרי אם האש היא "תמיד", היא ממילא קיימת בכל זמן. אלא שהתורה באה להדגיש לנו שכשהמשכן חונה - המזבח עומד יציב. יש קירות, יש גבולות, יש "סדר". אבל כשהענן עולה והמחנה יוצא לדרך - הכל מתפרק. המזבח מכוסה בבגדים, הקירות מקופלים. זה נראה שיוצאים לחופש, או לפחות להפסקה קצרה. אבל התורה מדגישה לנו "אש תמיד - גם במסעות". האש שהיהתה על המזבח צריכה להמשיך ולבעור כל הזמן, ללא הפסקה.

המלכודת של של "בין הזמנים"

גם הרב שמשון פינקוס זצ"ל נוגע בנקודה הזו בדיוק: הוא מסביר שכל אחד מאיתנו בונה לעצמו "בניין" של עבודת ה' - סדר יום, רמת הקפדה, תדר רוחני מסוים. אבל האתגר מתחיל כשאנחנו יוצאים ל"מסע". פתאום "חל ערעור בחוזק הבניין".

זהו הפרדוקס של הקביעות: לעיתים הקביעות החיצונית - הישיבה, הסדרים, התקנות - הופכים להיות מעין "קביים" של הנשמה. אנחנו בטוחים שהאש שלנו בוערת, אבל למעשה זו אש שנתמכת בקירות של הישיבה, של הסדר המוכר. ברגע שיוצאים למסע של חודש ניסן - הנסיעות, העזרה בבית, היציאה מהמסגרת חל תהליך של "מסע". התפילות נחטפות, הלימוד הופך למקרי, ועבודת ה' לפעמים מושלכת בצד.

חז"ל מלמדים אותנו ש"אש תמיד" אמיתית היא כזו שלא מכובה ברוח המסע. הזיקה שלנו לקודש צריכה להיות מוטמעת בתוכנו, היא הולכת איתנו לכל מקום כי היא הפכה להיות חלק מהנפש שלנו.

להיות "מזבח נייד" גם בניסן

אנחנו נכנסים לתקופת בין הזמנים. עבור בחור ישיבה, עבור אברך, זו לא רק חופשה. זה המבחן שבו מתברר האם התורה שלו היא "חכמה" - משהו שלומדים אותו, או "חיים" - משהו שחיים אותו. הסכנה הגדולה בבין הזמנים אינה ה"ביטול תורה" הטכני, אלא הכיבוי של האש. כשהמזבח הפנימי שלנו מכוסה - הגחלים עלולים להפוך לאפר.

התלמוד הירושלמי מגלה לנו את דרישת התורה לפתח זהות רוחנית שלא נשברת תחת הלחץ של היעדר מסגרת. "אף במסעות" – דווקא כשאין סדר בוקר, דווקא כשהחברותא לא מחכה, דווקא כשהאווירה בבית היא של "ערב פסח" לחוץ – שם נמדדת האש שלך.

השורה התחתונה

בין הזמנים של ניסן הוא הזמן לפרק את המבנה אבל לשמר את המהות. אל תחפש את ה"ישיבה" בבית, כי היא לא שם. חפש את ה"אש" שבתוכך.