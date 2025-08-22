"ראה": אל מי משה דיבר? / עמירן דביר

״ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה״.

ה״אור החיים״ הקדוש שואל, מדוע נכתב לשון ״ראיה״ על דברים שאמורים להשמיע לישראל, לכאורה היה אמור להיות כתוב: ״שמע אנכי נותן״.

עוד שואל ה״אור החיים״ הקדוש, מדוע אומר משה: ״ראה אנכי..״ ולא ״ראה אני..״, כמו שכתוב בהמשך: ״אשר אני נותן״?

עוד צריך להבין, מדוע כתוב ״ראה״, בלשון ״יחיד״?

הרי הפרשה כולה כתובה בלשון ״רבים״ והיה עליו לפנות לעם ישראל בלשון - ״ראו״ אנכי נותן.

מסביר ה״אור החיים״ הקדוש שמשה רבנו מתכוון בדבריו אלו, לגרום לעם ישראל לעשות בחירה נכונה, להאדיר בפניהם את המעשים שיביאו אותם לזכות בעולם העליון ומנגד להמאיס ולהמעיט אצלם את כל טובות העולם הזה, שישתדלו לעסוק כמה שיותר בתורה, מצוות ובמעשים טובים.

2:

ממשיך ה״אור החיים״ ומסביר, כדי שיהיה אפשר לשכנע את ישראל שדבריו של משה אכן נכונים, מוכרח שיהיה במשה את ההבנה בענייני העולם העליון וגם בענייני העולם הזה.

ללא שני אלו, לכאורה לא יאמינו ישראל לדבריו.

לכן אומר משה רבנו לישראל: ״ראה אנכי״.

תסתכלו עלי, אני הוא זה שיש בו את שתי המעלות שיאמתו את דבריי.

משה רבנו זכה להכיר את העולם העליון כשהיה שם ארבעים יום וארבעים לילה, כמו כן זכה להכיר את מנעמי העולם הזה והיה עשיר גדול.

אבן יקרה בשם ״סנפירינון״ היה לו בתוך אוהלו.

ממנה חצב את הלוחות, כל מה שנשאר ממנה היה שייך לו.

3:

נשאר להבין, מדוע כתוב ״ראה״ בלשון יחיד.

כיוון שבראיה ובהסתכלות זו, שווים כולם כאיש אחד.

כל אחד ואחד מישראל יכול להגיע לאותה הבנה כשיתבונן במשה שמעלותיו המיוחדות היו גלויים לכל רואה.

עוד רצה משהו ללמד את ישראל, שיכולים הם להיות בדרגתו אם רק ירצו בכך, על ידי שיסתכלו וילמדו ממעשיו.

הרמב״ם בהלכות תשובה כותב, יכול כל אדם לעשות את עצמו להיות צדיק כמשה רבנו.

4:

ה״זוהר״ הקדוש מלמד אותנו שלא רק הדור ההוא שזכה לשמוע את הדברים מפי משה, אלא כל אחד שעוסק בתורה, עד סוף כל הדורות, זוכה בניצוץ נשמה ממשה רבנו.

דברים אלו מרומזים במילים: ״ראה אנכי״.

משה מסביר לישראל שבכל אחד ואחד מהם יש חלק מה״אנכי״ של משה.

עוד אפשר להסביר, כשמשה מדבר עם ישראל, הוא מדבר אל חלק ממנו עצמו שנמצא בכל אחד מהם, אם רק יקפידו ללמוד תורה ולקיים מצוות.

״ראה אנכי״ - משה מסביר לכל אחד ואחד מישראל, ראה, ״אנכי״ נמצא בתוכך.

5:

עוד מוסיף ה״אור החיים״ הקדוש, ״ראה אנכי״ - נאמר על הקב״ה עצמו שאמר במעמד הר סיני: ״אנכי ה׳ אלוקיך״.

אומר להם משה, ראה, כי אותו אחד שקרא ואמר לכם ״אנכי״, הוא זה שנותן לפניכם את הדברים שאתם שומעים מפי.

״ראה״ - בלשון יחיד, כיוון שבעניין ידיעת דבר זה, יהיו שווים כולם כאחד לדעת שהקב״ה בעצמו הוא זה שנותן להם את הברכה ואת הקללה, הכל לפי מעשיהם.

״ראה אנכי״ - ראה את הקב״ה.

בברכת שבת שלום,

עמירן דביר (דבורקין) הלוי