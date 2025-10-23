כיכר השבת
פרשת נח

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה מסתתר מאחורי השם “נח”? | צפו

הפרשה מספרת על המבול – אירוע ששינה את פני העולם כולו. דור שלם נמחק, כי הבריות השחיתו את דרכן. אבל דווקא מתוך החורבן – צמחה התחלה חדשה (פרשת שבוע)

אחרי חודש של חגים גדולים ומרגשים - ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה - אנחנו חוזרים לשגרה. אבל את האור והשמחה של תשרי – אנחנו לא משאירים מאחור.

אנחנו לוקחים אותם איתנו – אל ימי החול, אל העבודה, אל החיים עצמם.

ופרשת השבוע, פרשת נח, מלמדת אותנו איך לעשות את זה. לא לפחד מטרדות הפרנסה, לא להילחץ מהמרוץ של היום־יום, אלא לגשת אל הכול מתוך אמונה, מתוך ביטחון בהשם יתברך, ומתוך שמחה ורוגע בלב.

הפרשה מספרת על המבול – אירוע ששינה את פני העולם כולו. דור שלם נמחק, כי הבריות השחיתו את דרכן. אבל דווקא מתוך החורבן – צמחה התחלה חדשה.

ושם הפרשה – נח – מזכיר לנו את המשמעות של מנוחה, של רוגע. כי לפעמים, גם כשהכול נראה סוער, דווקא המים שמציפים אותנו – הם אלה שמטהרים אותנו. הם מביאים סדר חדש, שלווה, והזדמנות להתחיל הכול מחדש – טוב יותר.

