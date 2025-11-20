כיכר השבת
פרשת תולדות

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כך מילה אחת עלולה לשנות חיים שלמים | צפו

חובה עלינו לזכור את דרכו של יצחק אבינו ואת המסר הנצחי של הפרשה – לשמור על לשוננו, לכבד כל אדם, ולבחור תמיד בטוב, באמת ובשלום (פרשת שבוע)

בפרשת תּוֹלְדֹת מסופר על יצחק אבינו ועל הברכות שהעניק לבניו. חז"ל עוצרים על פרט מעניין – עיוורונו לעת זקנתו. הם מדגישים כי אין מדובר בעיוורון טבעי הנובע מגיל מופלג. בתקופת האבות, אנשים חיו שנים רבות ונשארו חזקים ובריאים, ויצחק – שהיה מבורך מפי אלוקים – אמור היה להיות מוגן ממכאובים ומחלות.

אז מדוע התעוור יצחק? חכמינו זיכרונם לברכה מסבירים שהדבר נעשה משמים, כדי למנוע ממנו לטעות ולברך את עשיו. אלוקים, שידע את דרכיו הרעות של עשיו, לא רצה לחשוף בפני יצחק את מעשיו כדי שלא יפגע בבנו. במקום לדבר לשון הרע, נשללה מיצחק הראייה, והדבר הוביל לכך שהברכות הגיעו ליעקב – מי שהיה ראוי להן באמת.

המסר עמוק וברור: אם אלוקים עצמו נמנע מלדבר לשון הרע, אפילו על רשע כמו עשיו – קל וחומר שעלינו להיזהר בלשוננו. לשון הרע אינה רק פגיעה בזולת; היא גם רעל רוחני המחלחל לתוך החברה, הורס אמון ומביא שנאה ופירוד.

בעידן שלנו, נוכל לראות זאת היטב ברשתות החברתיות – מילה אחת פזיזה, שמועה או תגובה מעליבה, עלולות לגרום לנזק כבד לאדם ולסביבתו. על כן, חובה עלינו לזכור את דרכו של יצחק אבינו ואת המסר הנצחי של הפרשה – לשמור על לשוננו, לכבד כל אדם, ולבחור תמיד בטוב, באמת ובשלום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפרשת השבוע:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר