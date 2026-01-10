השתיקה שעלתה ביוקר // עמירן דביר 

״ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו״.

חז״ל לימדו אותנו כלל, כשכתוב בתורה: ״אלה״ - מתחיל עניין חדש שלא קשור לעניין הקודם.

אך כשכתוב: ״ואלה״ - מוסיף על הראשונים, דהיינו שהוא המשך לדברים שנאמרו קודם.

"אשר לא ידע את יוסף": הטעות ההיסטורית של פרעה והמסר לחיים הרב אסף רצון | 09.01.26

אם כן, צריך להבין מה בא הפסוק להוסיף על הנאמר לפני כן בפרשה הקודמת, מה הדבר שמחבר בין חומש ״שמות״ ל״בראשית״?

ה״אור החיים״ הקדוש מסביר שהקשר לפרשה הקודמת, באה התורה לומר לנו שהיו אלה הבאים מצריימה, צדיקים כאבותיהם.

מה ראשונים להם, אברהם יצחק ויעקב - צדיקים עליונים, כמעשה האבות כך הבנים, כל אלו השבטים שירדו למצרים, צדיקים כאבותיהם.

עוד הוא מוסיף שזמן הגלות החלה ב״ברית בין הבתרים״ שם הבטיח הקב״ה לאברהם: ״ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם״.

הגלות מתחילה מ״זרעך״ - מלידת יצחק.

משם סופרים את הארבע מאות שנה.

לפי דברים אלו של ה״אור החיים״ הקדוש, המילה ״ואלה״ - באה להוסיף את עניין המשך הגלות.

תחילתה היתה בחומש הקודם, כשהיו בארץ ישראל, מרגע שנולד יצחק, כאן בפרשה זו ממשיכה אותה הגלות - במצרים.

״ואלה שמות הבאים מצריימה״ - להמשיך את הגלות שהתחילה קודם לכן.

2:

״וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא״.

הגמרא בברכות (נה.) אומרת: ״אמר ר׳ חמא בר ר׳ חנינא, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות״

מהיכן יודעים שמת יוסף קודם לאחיו, רש״י שם בגמרא מסביר, מזה שכתוב ״וימת יוסף וכל אחיו״ רואים שמת לפניהם.

בספר ״תורה תמימה״ מסביר שרש״י מוכיח את דבריו כיון שבסוף פרשת ״ויחי״ כבר נאמר שמת יוסף, ומדוע צריכה התורה לכתוב זאת שוב?

ללמדנו שמת יוסף לפניהם בגיל מאה ועשר שנים.

שאר אחיו בגיל מאה ועשרים.

(לוי מת בגיל מאה שלושים ושבע כמדומני)

היכן רואים שהנהיג יוסף עצמו ברבנות?

ב״פרקי דרבי אליעזר״ מובא שימיו של יוסף קוצרו בעשר שנים, כנגד עשר פעמים ששמע מאחיו את המשפט ״יעקב עבדיך אבינו״ ולא אמר להם כלום.

לכאורה, אם נספור מתי אחיו אמרו זאת, נוכל למצוא רק חמש פעמים, אחת בסוף פרשת ״מקץ״ עוד ארבע בתחילת פרשת ״ויגש״.

אלא שיוסף שמע את אותן חמש פעמים גם מהם וגם מהמתורגמן שלו.

כנגד עשר פעמים אלו התקצרו ימיו בעשר שנים.

דבר זה היה פועל יוצא מזה שיוסף ״הנהיג עצמו ברבנות״ (כלפי אחיו).

3:

״ויקם מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף״.

הגמרא במסכת עירובין (נג.) מביאה מחלוקת רב ושמואל, אחד סובר שמדובר במלך חדש ממש שבא לאחר שהקודם מת או הורד ממלכותו.

השני סובר שמדובר באותו מלך, אלא שבגלל מותו של יוסף ואחיו, החליט להתכחש לבני ישראל.

לכאורה לפי שתי הדעות צריך להסביר את הכתוב: ״לא ידע את יוסף״ - עשה עצמו כאילו לא ידע את יוסף.

הרי גם לדעה האומרת שהיה זה מלך חדש ממש, האם יתכן שלא שמע על יוסף ופועלו רב השנים למען מצרים? הרי דבר זה לא הגיוני.

חשבתי אולי על עוד רעיון להסבר הפסוק: ״שלא ידע את יוסף״.

בפרשת ״ויחי״ כתוב שיוסף מבקש מפרעה שיתן לו לקבור את יעקב בארץ ישראל בטענה של: ״אבי השביעני לאמר..״

פרעה עונה לו: ״עלה וקבור את אביך כאשר השביעך״.

רש״י הקדוש מדייק שם, שפרעה נתן לו אישור דווקא בגלל שבועת יוסף ליעקב, בלעדיה לא היה מסכים פרעה.

הגמרא במסכת סוטה (לו:) מספרת שכשאמר פרעה ליוסף ״ובלעדיך לא ירים איש ידו״ באו איצטגניני פרעה ואמרו לו האם עבד שקנו אותו בעשרים שקל ימלוך עלינו?!

ענה להם פרעה שהוא רואה בו ״גינוני מלכות״ בחכמה, בגבורה וביופי.

אמרו לו, אם יש לו ״גינוני מלכות״, אמור הוא לדעת ״שבעים לשון״ (שפות).

בא גבריאל המלאך ולימד את יוסף ״שבעים לשון״.

היה פרעה שואל את יוסף שאלות, כל שאלה בלשון אחר, והיה יוסף עונה לו תשובות באותו לשון.

כשסיים פרעה את שבעים השאלות בשבעים השפות, שאל אותו יוסף עוד שאלה אחת בשפת ״לשון הקודש״.

אך את שפה זאת - השבעים ואחת, לא הבין פרעה, ממילא לא יכל לענות.

ידיעת השפות היה עניין חשוב מאד במצרים.

רק מי שידע הכי הרבה שפות, ראוי היה לשבת על כסא המלך.

כעת, נכנס פרעה לבעיה קשה.

אם יתפרסם הדבר שיוסף יודע שפה אחת יותר ממנו, צריכים יהיו לפי החוק להעביר את המלוכה מפרעה, ליוסף.

מה עשה פרעה? השביע את יוסף לבל יגלה סוד זה לאף אחד, יוסף אכן הסכים.

כשביקש יוסף רשות לקבור את יעקב אביו בארץ ישראל, בתחילה סרב פרעה.

אמר לו יוסף ששבועה הוא נשבע לאביו וחייב למלאנה.

אמר לו פרעה שיפר את השבועה.

ענה לו יוסף שאם ככה, גם את השבועה שלהם הוא יפר.

רק אז בלית ברירה התרצה פרעה.

לפי דברים אלו חשבתי אולי לומר, ״ויקם מלך חדש שלא ידע את יוסף״ - אותו מלך שלא ידע את השפה השבעים ואחת של יוסף, ועד עכשיו היה מפחד שיוסף יגלה את סודו ולכן היה חייב להתנהג לעם ישראל בהתאם, אך משנפטר יוסף נהיה אותו מלך כמלך חדש - אותה בעייה שהיתה לו עם יוסף - כבר לא אקטואלית.

מה היא אותה בעיה? - עניין ה״לא ידע״ את השפה השבעים ואחת שאמורה היתה להמליך את יוסף במקומו.

בברכת שבוע טוב

עמירן דביר (דבורקין) הלוי