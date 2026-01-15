כיכר השבת
פרשת וארא

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: לראות את הגלוי בתוך הנסתר | צפו

הגאולה היא הנחמה האמיתית לנשמותינו. ובתוך כל הקשיים והכאב של חיי הגלות, עלינו להמשיך לקוות ולהתפלל שהגאולה תבוא בחסד וברחמים, עם כמה שפחות זעזועים ותלאות (פרשת שבוע)

בפרשת השבוע וָאֵרָא מתחוללת תפנית משמעותית במצבם של בני ישראל מול כוחות הרשע של פרעה. זו הפרשה שמבשרת את ראשית הגאולה משעבוד מצרים, עם המכות הראשונות שניחתות על המצרים ומתחילות לסדוק את חומת הרוע.

המילה “וָאֵרָא” מסמלת גילוי – מעבר מן הנסתר אל הגלוי, מן החושך אל האור. חכמינו זכרונם לברכה, משווים את הגלות להריון ולצירי לידה: תקופה ארוכה של קושי, כאב וציפייה. אך ברגע שהתינוק מגיח לאוויר העולם ומונח על כפיי אימו – כל הצער נשכח באחת.

השמחה על החיים החדשים גוברת על כל הכאב שעבר. כך יהיה גם באור הגאולה. כל הצער והכאב של הגלות יישכחו, ואנו נהיה מוקפים בטוב ובחסד אינסופי שימלא את ליבנו בשמחה, בנחמה ובאמונה.

זהו המסר של פרשת וארא: הגאולה היא הנחמה האמיתית לנשמותינו. ובתוך כל הקשיים והכאב של חיי הגלות, עלינו להמשיך לקוות ולהתפלל שהגאולה תבוא בחסד וברחמים, עם כמה שפחות זעזועים ותלאות.

