בעקבות התורה המזכירה את מכת הדם, נעסוק השבוע בהלכות דם בבשר, ובפרט בשאלה מה דין בשר שהתבשל כאשר הדם בתוכו | כדי לענות על שאלה זו, נעסוק גם בשאלות בהן עסקנו בעבר - איזה דם נאסר באכילה, החילוק בין דם שפרש מהבשר לדם הבלוע בתוכו, והאם דם שהתבשל אסור מהתורה או מדרבנן (פרשת שבוע)
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות i24', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת וארא (יהדות)