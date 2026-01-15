כיכר השבת
הפרשה על פי רבי נחמן

איזה אומץ היה למשה רבינו לשאול את השאלה הזו? "הכל בשביל הדור שלנו"

"למה הרעותה לעם הזה"? "למה זה שלחתני"? וואוו! איזה אומץ לשאול כך... הוא שאל את השאלה:עבור הדורות הבאים, ועבורנו – דור משיח שיש לו קשיים וקושיות... | הפרשה על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

הציון של רבי נחמן מברסלב זי"ע (להגביה עוף)

רבי נחמן - פרשת וארא

קשה שלך? יש נחמה!

משה רבנו, שהקב"ה קרא לו 'עבד נאמן', שואל את הקב"ה:

"למה הרעותה לעם הזה"? "למה זה שלחתני"?

וואוו! איזה אומץ לשאול כך... הוא שאל את השאלה:

עבור הדורות הבאים, ועבורנו – דור משיח שיש לו קשיים וקושיות...

והקב"ה גם עונה לו תשובה לדורות...

אתה טובע במצולות ים הצרות: בריאות, פרנסה, זיווג ושלום בית, והרשימה ארוכה... אבל, יש עבורך תשובה.

אומר משה רבנו לקב"ה, מרגע שבאתי לפרעה, הוא יותר הכביד את ליבו, אז: למה שלחת אותי אליו?

סוד הגאולה - הכל אחד!

שאלה קשה! אבל, יש לזכור שהתורה היא:

לא - ספר סיפורים, אלא – ספר הדרכה לדורות!

הקב"ה מגלה למשה רבנו את סוד הגאולה:

"וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶל מֹשֶׁה, וַיֹּאמֶר אֵלָיו - אֲנִי ה'".

אלוקים זה – מידת הדין, ה' – מידת הרחמים:

כל מה שקורה, אם זה דין או חסד – הכל ממני!

האמת נסתרה ממשה רבנו, לכן - היו לו קושיות:

"מֵהַסְתָּרַת הָאֱמֶת, שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁכִין דַּרְכֵי ה' - שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג".

יש שכל אנושי ויש שכל אלוקי:

הקב"ה עושה דברים, שאנו לא מבינים, כדי שנבין, שלעולם - לא נבין שכל עליון!

כל מה שעובר על האדם הוא בהשגחה פרטית מדויקת, כי:

הקב"ה תמיד נמצא - איתך, עימך ואצלך! בתמידות ממש!

לפעמים – בגלוי, ולפעמים – בהסתרה או בהסתרה שבתוך ההסתרה!

למה אי אפשר להבין את דרכי ה'?

אם נבין את דרכי ה', לא יהיה לנו ניסיון - האם לבחור בטוב או ברע.

מטרת הניסיון הוא - בשביל הבחירה, ועבור שהרבות לאדם שכרו על שכופף רצונו ושעשה רצון ה', ולמרות כל הקשיים - עמד בניסיון.

בזמן הניסיון, השכל 'נעלם' והאדם שוכח שהכל מה שנעשה עימו הכי טוב עבורו, והוא - לטובתו הניצחית. ולכן צריך לזכור:

"מִדַּת הָרַחֲמִים וּמִדַּת הַדִּין, הַכֹּל אֶחָד - בָּאֱמֶת לַאֲמִתָּהּ".

הקב"ה רוצה שתאמין שכל מה שקורה איתך - הוא ממנו:

מה' אחד ושמו אחד! הכל - אחדות ה' בפעולות המשתנות!

כל דבר שקורה לך, אפילו גם אם הוא הכי חריג, משונה או מוזר, הוא בהשגחה פרטית, ולכן, צריך לזכור:

יש דברים נסתרים – לא נבין לא נדע! כי 'לית ידיעא בך כלל'!

למה הקב"ה לא מתגלה, ואומר – אני ה'?

אם תבין את דרכי ה':

לא היה לך ניסיון, הבחירה - היתה מתבטלת!

בימים אלו, הקב"ה מגלה את אלוקותו לעולם בשלבים...

וכשהמשיח יבוא בקרוב:

הקב"ה יתגלה ויודיע שהוא - המנהיג האמיתי של העולם.

כשהאמת תתגלה, כבר – לא תהיה בחירה!

כולו – אחד! כולו – טוב! כולו – קודש!

כולנו יודעים 'לנאום' אמונה, אבל, בשעת ניסיון השכל 'בורח', אומר הבעש"ט הקדוש:

בזמן ניסיון, לוקחים לאדם את דרגת האמונה, אחרת, הניסיון לא היה ניסיון...

ולכן, בזמנים שרגוע לך, תדבר אמונה תחזור ותשנן:

שגם מה שנראה רע – שורשו טוב, והכל – בחסד ורחמים ולטובה!

רק כשהמשיח יגיע, תתגלה האמת לאמיתה - לעולם, שהקב"ה:

"כֻּלּוֹ – אֶחָד! כֻּלּוֹ - טוֹב! כֻּלּוֹ - קֹדֶשׁ"!

כשהמשיח יבוא, כולנו נגיע להשגות אלוקות, אבל, כל אחד:

"כְּפִי יְגִיעָתוֹ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ" – כפי שהתאמץ בימי החושך...

זאת הדרך לזכות להשגות בימות משיח - מתוק מדבש! (ליקוה"ל, יו"ד, הל' ריבית, ה').

קשה לבחור נכון, אבל - יש פתרון!

תקשיב לקול צדיקי האמת, אומר מוהרנ"ת:

ותצליח לעמוד בניסיון, כי צדיקי הדורות, כבר סללו - דרך עבורך!

(לקוה"ל, חו"מ, הל' פריקה, ד').

סוד הגאולה – להודות בכל מצב!

מכיר את השיר שאת מילותיו כתב רבי נתן?

"כִּי בֶּאֱמֶת אִם הָיוּ הַכֹּל שׁוֹמְעִים לְקוֹל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת,

לֵילֵךְ בְּדֶרֶךְ זֶה, לְהַאֲמִין תָּמִיד בַּה' יִתְבָּרַךְ: שֶׁהַכֹּל לְטוֹבָה!

וְלִתֵּן שֶׁבַח וְהוֹדָיָה - תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ!

בֵּין בְּטוּבוֹ בֵּין בְּעָקוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:

"בַּה' - אֲהַלֵּל דָּבָר, בֵּאלֹקִים - אֲהַלֵּל דָּבָר", בְּוַדַּאי:

הָיוּ מִתְבַּטְּלִים - כָּל הַצָּרוֹת! וְכָל הַגָּלֻיּוֹת - לְגַמְרֵי!

וּכְבָר הָיְתָה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה" – מדהים!

אם תאמין שהטוב והרע – הם לטובה, ותודה לקב"ה עליהם:

כל הצרות והגלויות יתבטלו – זאת הבטחה!

הקושי לפני הגאולה, יהיה – ממש נורא!

משה רבנו בא לגאול את ישראל, והקב"ה הכביד את לב פרעה.

דווקא ברגעי הניסיון האחרונים, מגיעים ל'קצה' עד שכמעט מאבדים תקווה,

והייאוש מזדחל...

מבחן האמונה – קשה מאוד! והכל – בשביל הבחירה...

רק כשנרגיש שעולמנו 'חשך' עלינו, תגיע - הגאולה!

האמת תהיה נעדרת, ואסור לשכוח שהקב"ה שהכל זה מציאות אלוקית:

כי הטוב והרע, הם - שורש אחד! ה' אחד - ושמו אחד!

בימות משיח, המחלוקת והרע יתגברו בדיוק כמו שהיה בזמן יציאת מצרים, שאפילו למשה רבנו עלתה שאלה.

והסיפור של משה רבנו, הוא – הסיפור שלנו...

ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור – ברחמים גדולים!

הקב"ה ניחם את משה רבנו:

"וְהֵשִׁיב לוֹ ה' יִתְבָּרַךְ - שֶׁבְּוַדַּאי הוּא:

יִגְמֹר אֶת שֶׁלּוֹ - בְּרַחֲמָיו הַגְּדוֹלִים! וּבִזְכוּת אָבוֹת".

הקב"ה מבטיח, שהכל יגמר - ברחמים גדולים!

תתחזק, דווקא ברגעים הקשים – ותיגאל, ומה יקרה?

"וְעַ"י כָּל זֶה תִּהְיֶה - הַגְּאֻלָּה בִּשְׁלֵמוּת".

אל תרפה, ותמיד תזכור - אני ה'!

פרעה כפר בקב"ה, ורצה לעשות 'פירוד' בין מציאות ה' - לעולם, הוא רצה להוכיח כאילו:

הקב"ה - לא מנהיג ומשגיח על העולם, בכל רגע ורגע!

הקב"ה הכביד את לב פרעה ע"י המכות, והסוף – הטוב הגיע:

"וְהִצִּיל יִשְֹרָאֵל מִכֻּלָּם, וְהֶרְאָה מוֹפְתִים גְּדוֹלִים – וְנוֹרָאִים"!

המופתים הגדולים שעשה הקב"ה, הוכיחו לכולם:

"שֶׁכָּל הַפְּעֻלּוֹת מִשְׁתַּנּוֹת הֵם - מֵאַחְדוּת הַפָּשׁוּט".

הקב"ה הוא - היחיד ששולט בעולם, והכל נעשה כרצונו.

 עד שאפילו פרעה:

"הֻכְרַח לְהוֹדוֹת בְּעַצְמוֹ, וְאָמַר - ה' הַצַּדִּיק"!

בקרוב כולנו נודה על הצרות, ונאמר - "ה' צדיק"!

להגיד בבוקר חסדך - ואמונתך בלילות

כשכל טוב ומואר לך  - לא קשה לדבר אמונה, אבל בחושך? לומדים אמונה...

ויש פרוש נוסף - מאוד מחזק:

אמונתך בלילות – דווקא בגלל שהקב"ה מאמין בך, הוא - נותן לך 'לילות'!

לא מומלץ לקנא, במי שהלילות שלו בהירים ללא ניסיונות.

הקב"ה – מאמין בך! ולכן, מנסה אותך!

ואל תשאל – למה? למה – יאמרו בגויים... למה, היא לא שאלה של יהודי!

שהקב"ה יזכה את כולנו שנצליח לעמוד בניסיונות...

תחזיק חזק - הגאולה קרובה!

ניתן לספר את הפרשה במהדורת החדשות של היום.

מה שהיה – הוא שיהיה!

הגאולה בפתח "פתאום יבוא אדון להיכלו...".

זהו סוד היציאה - מגלות וגאולה לדורות!

הכל עומד לקרות – ברגע אחד!

ישועת ה' כהרף עין, והבן!

