רבי נחמן - פרשת וארא
קשה שלך? יש נחמה!
משה רבנו, שהקב"ה קרא לו 'עבד נאמן', שואל את הקב"ה:
"למה הרעותה לעם הזה"? "למה זה שלחתני"?
וואוו! איזה אומץ לשאול כך... הוא שאל את השאלה:
עבור הדורות הבאים, ועבורנו – דור משיח שיש לו קשיים וקושיות...
והקב"ה גם עונה לו תשובה לדורות...
אתה טובע במצולות ים הצרות: בריאות, פרנסה, זיווג ושלום בית, והרשימה ארוכה... אבל, יש עבורך תשובה.
אומר משה רבנו לקב"ה, מרגע שבאתי לפרעה, הוא יותר הכביד את ליבו, אז: למה שלחת אותי אליו?
סוד הגאולה - הכל אחד!
שאלה קשה! אבל, יש לזכור שהתורה היא:
לא - ספר סיפורים, אלא – ספר הדרכה לדורות!
הקב"ה מגלה למשה רבנו את סוד הגאולה:
"וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶל מֹשֶׁה, וַיֹּאמֶר אֵלָיו - אֲנִי ה'".
אלוקים זה – מידת הדין, ה' – מידת הרחמים:
כל מה שקורה, אם זה דין או חסד – הכל ממני!
האמת נסתרה ממשה רבנו, לכן - היו לו קושיות:
"מֵהַסְתָּרַת הָאֱמֶת, שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁכִין דַּרְכֵי ה' - שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג".
יש שכל אנושי ויש שכל אלוקי:
הקב"ה עושה דברים, שאנו לא מבינים, כדי שנבין, שלעולם - לא נבין שכל עליון!
כל מה שעובר על האדם הוא בהשגחה פרטית מדויקת, כי:
הקב"ה תמיד נמצא - איתך, עימך ואצלך! בתמידות ממש!
לפעמים – בגלוי, ולפעמים – בהסתרה או בהסתרה שבתוך ההסתרה!
למה אי אפשר להבין את דרכי ה'?
אם נבין את דרכי ה', לא יהיה לנו ניסיון - האם לבחור בטוב או ברע.
מטרת הניסיון הוא - בשביל הבחירה, ועבור שהרבות לאדם שכרו על שכופף רצונו ושעשה רצון ה', ולמרות כל הקשיים - עמד בניסיון.
בזמן הניסיון, השכל 'נעלם' והאדם שוכח שהכל מה שנעשה עימו הכי טוב עבורו, והוא - לטובתו הניצחית. ולכן צריך לזכור:
"מִדַּת הָרַחֲמִים וּמִדַּת הַדִּין, הַכֹּל אֶחָד - בָּאֱמֶת לַאֲמִתָּהּ".
הקב"ה רוצה שתאמין שכל מה שקורה איתך - הוא ממנו:
מה' אחד ושמו אחד! הכל - אחדות ה' בפעולות המשתנות!
כל דבר שקורה לך, אפילו גם אם הוא הכי חריג, משונה או מוזר, הוא בהשגחה פרטית, ולכן, צריך לזכור:
יש דברים נסתרים – לא נבין לא נדע! כי 'לית ידיעא בך כלל'!
למה הקב"ה לא מתגלה, ואומר – אני ה'?
אם תבין את דרכי ה':
לא היה לך ניסיון, הבחירה - היתה מתבטלת!
בימים אלו, הקב"ה מגלה את אלוקותו לעולם בשלבים...
וכשהמשיח יבוא בקרוב:
הקב"ה יתגלה ויודיע שהוא - המנהיג האמיתי של העולם.
כשהאמת תתגלה, כבר – לא תהיה בחירה!
כולו – אחד! כולו – טוב! כולו – קודש!
כולנו יודעים 'לנאום' אמונה, אבל, בשעת ניסיון השכל 'בורח', אומר הבעש"ט הקדוש:
בזמן ניסיון, לוקחים לאדם את דרגת האמונה, אחרת, הניסיון לא היה ניסיון...
ולכן, בזמנים שרגוע לך, תדבר אמונה תחזור ותשנן:
שגם מה שנראה רע – שורשו טוב, והכל – בחסד ורחמים ולטובה!
רק כשהמשיח יגיע, תתגלה האמת לאמיתה - לעולם, שהקב"ה:
"כֻּלּוֹ – אֶחָד! כֻּלּוֹ - טוֹב! כֻּלּוֹ - קֹדֶשׁ"!
כשהמשיח יבוא, כולנו נגיע להשגות אלוקות, אבל, כל אחד:
"כְּפִי יְגִיעָתוֹ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ" – כפי שהתאמץ בימי החושך...
זאת הדרך לזכות להשגות בימות משיח - מתוק מדבש! (ליקוה"ל, יו"ד, הל' ריבית, ה').
קשה לבחור נכון, אבל - יש פתרון!
תקשיב לקול צדיקי האמת, אומר מוהרנ"ת:
ותצליח לעמוד בניסיון, כי צדיקי הדורות, כבר סללו - דרך עבורך!
(לקוה"ל, חו"מ, הל' פריקה, ד').
סוד הגאולה – להודות בכל מצב!
מכיר את השיר שאת מילותיו כתב רבי נתן?
"כִּי בֶּאֱמֶת אִם הָיוּ הַכֹּל שׁוֹמְעִים לְקוֹל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת,
לֵילֵךְ בְּדֶרֶךְ זֶה, לְהַאֲמִין תָּמִיד בַּה' יִתְבָּרַךְ: שֶׁהַכֹּל לְטוֹבָה!
וְלִתֵּן שֶׁבַח וְהוֹדָיָה - תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ!
בֵּין בְּטוּבוֹ בֵּין בְּעָקוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:
"בַּה' - אֲהַלֵּל דָּבָר, בֵּאלֹקִים - אֲהַלֵּל דָּבָר", בְּוַדַּאי:
הָיוּ מִתְבַּטְּלִים - כָּל הַצָּרוֹת! וְכָל הַגָּלֻיּוֹת - לְגַמְרֵי!
וּכְבָר הָיְתָה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה" – מדהים!
אם תאמין שהטוב והרע – הם לטובה, ותודה לקב"ה עליהם:
כל הצרות והגלויות יתבטלו – זאת הבטחה!
הקושי לפני הגאולה, יהיה – ממש נורא!
משה רבנו בא לגאול את ישראל, והקב"ה הכביד את לב פרעה.
דווקא ברגעי הניסיון האחרונים, מגיעים ל'קצה' עד שכמעט מאבדים תקווה,
והייאוש מזדחל...
מבחן האמונה – קשה מאוד! והכל – בשביל הבחירה...
רק כשנרגיש שעולמנו 'חשך' עלינו, תגיע - הגאולה!
האמת תהיה נעדרת, ואסור לשכוח שהקב"ה שהכל זה מציאות אלוקית:
כי הטוב והרע, הם - שורש אחד! ה' אחד - ושמו אחד!
בימות משיח, המחלוקת והרע יתגברו בדיוק כמו שהיה בזמן יציאת מצרים, שאפילו למשה רבנו עלתה שאלה.
והסיפור של משה רבנו, הוא – הסיפור שלנו...
ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור – ברחמים גדולים!
הקב"ה ניחם את משה רבנו:
"וְהֵשִׁיב לוֹ ה' יִתְבָּרַךְ - שֶׁבְּוַדַּאי הוּא:
יִגְמֹר אֶת שֶׁלּוֹ - בְּרַחֲמָיו הַגְּדוֹלִים! וּבִזְכוּת אָבוֹת".
הקב"ה מבטיח, שהכל יגמר - ברחמים גדולים!
תתחזק, דווקא ברגעים הקשים – ותיגאל, ומה יקרה?
"וְעַ"י כָּל זֶה תִּהְיֶה - הַגְּאֻלָּה בִּשְׁלֵמוּת".
אל תרפה, ותמיד תזכור - אני ה'!
פרעה כפר בקב"ה, ורצה לעשות 'פירוד' בין מציאות ה' - לעולם, הוא רצה להוכיח כאילו:
הקב"ה - לא מנהיג ומשגיח על העולם, בכל רגע ורגע!
הקב"ה הכביד את לב פרעה ע"י המכות, והסוף – הטוב הגיע:
"וְהִצִּיל יִשְֹרָאֵל מִכֻּלָּם, וְהֶרְאָה מוֹפְתִים גְּדוֹלִים – וְנוֹרָאִים"!
המופתים הגדולים שעשה הקב"ה, הוכיחו לכולם:
"שֶׁכָּל הַפְּעֻלּוֹת מִשְׁתַּנּוֹת הֵם - מֵאַחְדוּת הַפָּשׁוּט".
הקב"ה הוא - היחיד ששולט בעולם, והכל נעשה כרצונו.
עד שאפילו פרעה:
"הֻכְרַח לְהוֹדוֹת בְּעַצְמוֹ, וְאָמַר - ה' הַצַּדִּיק"!
בקרוב כולנו נודה על הצרות, ונאמר - "ה' צדיק"!
להגיד בבוקר חסדך - ואמונתך בלילות
כשכל טוב ומואר לך - לא קשה לדבר אמונה, אבל בחושך? לומדים אמונה...
ויש פרוש נוסף - מאוד מחזק:
אמונתך בלילות – דווקא בגלל שהקב"ה מאמין בך, הוא - נותן לך 'לילות'!
לא מומלץ לקנא, במי שהלילות שלו בהירים ללא ניסיונות.
הקב"ה – מאמין בך! ולכן, מנסה אותך!
ואל תשאל – למה? למה – יאמרו בגויים... למה, היא לא שאלה של יהודי!
שהקב"ה יזכה את כולנו שנצליח לעמוד בניסיונות...
תחזיק חזק - הגאולה קרובה!
ניתן לספר את הפרשה במהדורת החדשות של היום.
מה שהיה – הוא שיהיה!
הגאולה בפתח "פתאום יבוא אדון להיכלו...".
זהו סוד היציאה - מגלות וגאולה לדורות!
הכל עומד לקרות – ברגע אחד!
ישועת ה' כהרף עין, והבן!
