רבי נחמן - פרשת וארא

קשה שלך? יש נחמה!

משה רבנו, שהקב"ה קרא לו 'עבד נאמן', שואל את הקב"ה:

"למה הרעותה לעם הזה"? "למה זה שלחתני"?

וואוו! איזה אומץ לשאול כך... הוא שאל את השאלה:

עבור הדורות הבאים, ועבורנו – דור משיח שיש לו קשיים וקושיות...

והקב"ה גם עונה לו תשובה לדורות...

אתה טובע במצולות ים הצרות: בריאות, פרנסה, זיווג ושלום בית, והרשימה ארוכה... אבל, יש עבורך תשובה.

אומר משה רבנו לקב"ה, מרגע שבאתי לפרעה, הוא יותר הכביד את ליבו, אז: למה שלחת אותי אליו?

סוד הגאולה - הכל אחד!

שאלה קשה! אבל, יש לזכור שהתורה היא:

לא - ספר סיפורים, אלא – ספר הדרכה לדורות!

הקב"ה מגלה למשה רבנו את סוד הגאולה:

"וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֶל מֹשֶׁה, וַיֹּאמֶר אֵלָיו - אֲנִי ה'".

אלוקים זה – מידת הדין, ה' – מידת הרחמים:

כל מה שקורה, אם זה דין או חסד – הכל ממני!

האמת נסתרה ממשה רבנו, לכן - היו לו קושיות:

"מֵהַסְתָּרַת הָאֱמֶת, שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁכִין דַּרְכֵי ה' - שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַשִּיג".

יש שכל אנושי ויש שכל אלוקי:

הקב"ה עושה דברים, שאנו לא מבינים, כדי שנבין, שלעולם - לא נבין שכל עליון!

כל מה שעובר על האדם הוא בהשגחה פרטית מדויקת, כי:

הקב"ה תמיד נמצא - איתך, עימך ואצלך! בתמידות ממש!

לפעמים – בגלוי, ולפעמים – בהסתרה או בהסתרה שבתוך ההסתרה!

למה אי אפשר להבין את דרכי ה'?

אם נבין את דרכי ה', לא יהיה לנו ניסיון - האם לבחור בטוב או ברע.

מטרת הניסיון הוא - בשביל הבחירה, ועבור שהרבות לאדם שכרו על שכופף רצונו ושעשה רצון ה', ולמרות כל הקשיים - עמד בניסיון.

בזמן הניסיון, השכל 'נעלם' והאדם שוכח שהכל מה שנעשה עימו הכי טוב עבורו, והוא - לטובתו הניצחית. ולכן צריך לזכור:

"מִדַּת הָרַחֲמִים וּמִדַּת הַדִּין, הַכֹּל אֶחָד - בָּאֱמֶת לַאֲמִתָּהּ".

הקב"ה רוצה שתאמין שכל מה שקורה איתך - הוא ממנו:

מה' אחד ושמו אחד! הכל - אחדות ה' בפעולות המשתנות!

כל דבר שקורה לך, אפילו גם אם הוא הכי חריג, משונה או מוזר, הוא בהשגחה פרטית, ולכן, צריך לזכור:

יש דברים נסתרים – לא נבין לא נדע! כי 'לית ידיעא בך כלל'!

למה הקב"ה לא מתגלה, ואומר – אני ה'?

אם תבין את דרכי ה':

לא היה לך ניסיון, הבחירה - היתה מתבטלת!

בימים אלו, הקב"ה מגלה את אלוקותו לעולם בשלבים...

וכשהמשיח יבוא בקרוב:

הקב"ה יתגלה ויודיע שהוא - המנהיג האמיתי של העולם.

כשהאמת תתגלה, כבר – לא תהיה בחירה!

כולו – אחד! כולו – טוב! כולו – קודש!

כולנו יודעים 'לנאום' אמונה, אבל, בשעת ניסיון השכל 'בורח', אומר הבעש"ט הקדוש:

בזמן ניסיון, לוקחים לאדם את דרגת האמונה, אחרת, הניסיון לא היה ניסיון...

ולכן, בזמנים שרגוע לך, תדבר אמונה תחזור ותשנן:

שגם מה שנראה רע – שורשו טוב, והכל – בחסד ורחמים ולטובה!

רק כשהמשיח יגיע, תתגלה האמת לאמיתה - לעולם, שהקב"ה:

"כֻּלּוֹ – אֶחָד! כֻּלּוֹ - טוֹב! כֻּלּוֹ - קֹדֶשׁ"!

כשהמשיח יבוא, כולנו נגיע להשגות אלוקות, אבל, כל אחד:

"כְּפִי יְגִיעָתוֹ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ" – כפי שהתאמץ בימי החושך...

זאת הדרך לזכות להשגות בימות משיח - מתוק מדבש! (ליקוה"ל, יו"ד, הל' ריבית, ה').

קשה לבחור נכון, אבל - יש פתרון!

תקשיב לקול צדיקי האמת, אומר מוהרנ"ת:

ותצליח לעמוד בניסיון, כי צדיקי הדורות, כבר סללו - דרך עבורך!

(לקוה"ל, חו"מ, הל' פריקה, ד').

סוד הגאולה – להודות בכל מצב!

מכיר את השיר שאת מילותיו כתב רבי נתן?

"כִּי בֶּאֱמֶת אִם הָיוּ הַכֹּל שׁוֹמְעִים לְקוֹל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת,

לֵילֵךְ בְּדֶרֶךְ זֶה, לְהַאֲמִין תָּמִיד בַּה' יִתְבָּרַךְ: שֶׁהַכֹּל לְטוֹבָה!

וְלִתֵּן שֶׁבַח וְהוֹדָיָה - תָּמִיד לַה' יִתְבָּרַךְ!

בֵּין בְּטוּבוֹ בֵּין בְּעָקוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:

"בַּה' - אֲהַלֵּל דָּבָר, בֵּאלֹקִים - אֲהַלֵּל דָּבָר", בְּוַדַּאי:

הָיוּ מִתְבַּטְּלִים - כָּל הַצָּרוֹת! וְכָל הַגָּלֻיּוֹת - לְגַמְרֵי!

וּכְבָר הָיְתָה גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה" – מדהים!

אם תאמין שהטוב והרע – הם לטובה, ותודה לקב"ה עליהם:

כל הצרות והגלויות יתבטלו – זאת הבטחה!

הקושי לפני הגאולה, יהיה – ממש נורא!

משה רבנו בא לגאול את ישראל, והקב"ה הכביד את לב פרעה.

דווקא ברגעי הניסיון האחרונים, מגיעים ל'קצה' עד שכמעט מאבדים תקווה,

והייאוש מזדחל...

מבחן האמונה – קשה מאוד! והכל – בשביל הבחירה...

רק כשנרגיש שעולמנו 'חשך' עלינו, תגיע - הגאולה!

האמת תהיה נעדרת, ואסור לשכוח שהקב"ה שהכל זה מציאות אלוקית:

כי הטוב והרע, הם - שורש אחד! ה' אחד - ושמו אחד!

בימות משיח, המחלוקת והרע יתגברו בדיוק כמו שהיה בזמן יציאת מצרים, שאפילו למשה רבנו עלתה שאלה.

והסיפור של משה רבנו, הוא – הסיפור שלנו...

ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור – ברחמים גדולים!

הקב"ה ניחם את משה רבנו:

"וְהֵשִׁיב לוֹ ה' יִתְבָּרַךְ - שֶׁבְּוַדַּאי הוּא:

יִגְמֹר אֶת שֶׁלּוֹ - בְּרַחֲמָיו הַגְּדוֹלִים! וּבִזְכוּת אָבוֹת".

הקב"ה מבטיח, שהכל יגמר - ברחמים גדולים!

תתחזק, דווקא ברגעים הקשים – ותיגאל, ומה יקרה?

"וְעַ"י כָּל זֶה תִּהְיֶה - הַגְּאֻלָּה בִּשְׁלֵמוּת".

אל תרפה, ותמיד תזכור - אני ה'!

פרעה כפר בקב"ה, ורצה לעשות 'פירוד' בין מציאות ה' - לעולם, הוא רצה להוכיח כאילו:

הקב"ה - לא מנהיג ומשגיח על העולם, בכל רגע ורגע!

הקב"ה הכביד את לב פרעה ע"י המכות, והסוף – הטוב הגיע:

"וְהִצִּיל יִשְֹרָאֵל מִכֻּלָּם, וְהֶרְאָה מוֹפְתִים גְּדוֹלִים – וְנוֹרָאִים"!

המופתים הגדולים שעשה הקב"ה, הוכיחו לכולם:

"שֶׁכָּל הַפְּעֻלּוֹת מִשְׁתַּנּוֹת הֵם - מֵאַחְדוּת הַפָּשׁוּט".

הקב"ה הוא - היחיד ששולט בעולם, והכל נעשה כרצונו.

עד שאפילו פרעה:

"הֻכְרַח לְהוֹדוֹת בְּעַצְמוֹ, וְאָמַר - ה' הַצַּדִּיק"!

בקרוב כולנו נודה על הצרות, ונאמר - "ה' צדיק"!

להגיד בבוקר חסדך - ואמונתך בלילות

כשכל טוב ומואר לך - לא קשה לדבר אמונה, אבל בחושך? לומדים אמונה...

ויש פרוש נוסף - מאוד מחזק:

אמונתך בלילות – דווקא בגלל שהקב"ה מאמין בך, הוא - נותן לך 'לילות'!

לא מומלץ לקנא, במי שהלילות שלו בהירים ללא ניסיונות.

הקב"ה – מאמין בך! ולכן, מנסה אותך!

ואל תשאל – למה? למה – יאמרו בגויים... למה, היא לא שאלה של יהודי!

שהקב"ה יזכה את כולנו שנצליח לעמוד בניסיונות...

תחזיק חזק - הגאולה קרובה!

ניתן לספר את הפרשה במהדורת החדשות של היום.

מה שהיה – הוא שיהיה!

הגאולה בפתח "פתאום יבוא אדון להיכלו...".

זהו סוד היציאה - מגלות וגאולה לדורות!

הכל עומד לקרות – ברגע אחד!

ישועת ה' כהרף עין, והבן!