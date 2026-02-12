ברוך שאמרהמגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת משפטים • צפומגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'משפטים' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 13:58השיעור לפרשת משפטים - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעדהשיעור לפרשת משפטים| צילום: צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:08:21השיעור לפרשת משפטים (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)פרשת משפטיםהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמרהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:פרשת משפטים עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|14:01מבט על פרשת משפטים: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|14:00פרשת 'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|13:57 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'משפטים' • צפו כיכר השבת|13:53למה התורה מחייבת אותנו לעזור דווקא לשונא?הרב אסף רצון|10:46מי מכוון את התנועה ומי נוסע? // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00
