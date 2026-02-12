פרשת משפטים עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו

מגדלור לחייםפרשת משפטים עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוחבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשת משפטים (יהדות)כהכיכר השבת | 14:01 - צילום: לשכת הרב| צילום: צילום: לשכת הרב10100:00/4:31 (צילום: לשכת הרב)הרב יצחק דוד גרוסמןפרשת משפטיםמגדלור לחייםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:פרשת 'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|13:57הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'משפטים' • צפו כיכר השבת|13:53למה התורה מחייבת אותנו לעזור דווקא לשונא?הרב אסף רצון|10:46 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מי מכוון את התנועה ומי נוסע? // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אריה ברונר שר ומדבר על פרשת משפטים תשפ"ואריה ברונר|11.02.26למה אתם עוברים על ההלכה בלי לדעת? התשובה כאןהרב אסף רצון|11.02.26
