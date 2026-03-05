מעשה רקםמבט על פרשת כי תשא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפופרשת כי תשא - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 15:58 - צילום: רן אליהו| צילום: צילום: רן אליהו10100:00/6:32 (צילום: רן אליהו)הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת כי תשאהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תשא • צפוכיכר השבת|15:43צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תשא • צפוכיכר השבת|15:34אריה ברונר שר ומדבר על פרשת כי תשא תשפ"ואריה ברונר|13:38 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:קריאת מגילה במקלט ולא ב'רוב עם': הרבנים הראשיים בהנחיות לחג הפוריםנחמן שטרנהרץ|01.03.26הרבנים הראשיים לישראל: "חובה על הציבור להוסיף דברי צום וזעקה"חזקי שטרן|28.02.26אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תצוה תשפ"ואריה ברונר|26.02.26
0 תגובות