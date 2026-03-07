זו הסיבה שאסור לספור את עם ישראל / עמירן דביר

1:

״כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָה בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם״.

שלא כמו בפרשת ״במדבר״, שם יש ציווי כללי לעם ישראל להתפקד, שנאמר (כ״ו ב׳): ״שאו את ראש בני ישראל״, כאן הציווי הוא למשה רבנו בלבד, עליו לספור את עם ישראל, צריך להבין מדוע.

עוד יש לבדוק, מצינו כמה וכמה לשונות של ספירה.

לדוגמא, ישנו פיוט חשוב שחיבר ר׳ אמנון ממגנצא זצ״ל, הלא הוא ״ונתנה תוקף״ המפורסם שנוהגים לומר אותו בראש השנה וביום כיפור.

בפיוט זה אפשר למצוא כמה לשונות של ״ספירה״: ״ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי״, אך הלשון ״תשא״ לא נמצא בינהם.

אם כן, צריך להבין האם יש משמעות מיוחדת למילה זו ומה היא.

ב״מדרש תנחומא״ כתוב שכשחטאו ישראל ב״עגל״, חשבו אומות העולם שהקב״ה ניתק את הקשר המיוחד שלו עם עם ישראל.

על זה כתב דוד המלך בתהילים: ״רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלוקים סלע ואתה ה׳ מגן בעדי כבודי ומרים ראשי״

רבים - הם אומות העולם שקיטרגו על ישראל ואמרו: ״אומה ששמעה בהר סיני ״אנוכי ה׳ אלוקיך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני״ ולסוף ארבעים יום רקדו על העגל ושרו לו ״אלה אלוהיך ישראל״, אומה כזאת אין לה יותר ישועה מאלוקים״.

על טענה זו עונים להם: ״בזכות תחינותיו של משה, הקב״ה לא ניתק עם ישראל את הקשר, אלא ציווה על משה לספור אותם, כדי להרים את ראשם, ככתוב: ״אתה ה׳ מגן בעדי כבודי ומרים ראשי״.

זאת הסיבה שהקב״ה פונה דווקא למשה שיספור את ישראל.

רק בזכות משה הסכים הקב״ה למחול לישראל.

הקב״ה ביקש ממשה לעשות זאת דווקא בלשון ״כי תשא״, כי מטרת הספירה היא לרומם את ראשם ורוחם של עם ישראל לאחר שחטאו ב״עגל״.

2:

ה״אור החיים״ הקדוש בתחילת פרשתנו שואל, מדוע נאמרה ספירת עם ישראל דווקא בלשון ״תשא״ ולא בלשון ״פקידה״, כמו שמוזכר בספירתם של שבט ״לוי״: ״פקד את בני לוי לבית אבותם..״ (במדבר ג׳ ט״ו).

עוד שואל, מדוע אומרת התורה ״כי תשא את ראש..״, מדוע לא הספיק לכתוב ״כי תשא את בני ישראל״, הרי ודאי שלא התכוון הקב״ה לספור רק את ״ראשי העם״ או ״ראשי השבטים״, אלא את עם ישראל כולו (מבן עשרים שנה ומעלה).

אם כך, מה באה ללמד אותנו המילה ״ראש״.

עוד הוא מוסיף לשאול, מדוע כתוב ״לפקודיהם״, לכאורה מילה זאת מיותרת.

מסביר ה״אור החיים״ הקדוש יסוד מאד חשוב בעבודת ה׳.

אדם שחוטא, גורם על ידי חטאו שיתכופף ראשו מתוך שפלות.

ככל שאנו מתרחקים מהקדושה, כך ראשנו מושפל יותר לכיוון מטה, היות ו״בחינת הרע״ מקורה מה״חומר״ הבא מהאדמה.

כשאדם חוטא ונדבק בו חלק הרע, נמשכים החלקים הרעים האלו אחד לשני ממש כמו מגנט רוחני שמושך את הראש לכיוון הקרקע.

לעומת זאת, הקדושה גורמת לאדם לנשיאת ראשו כלפי מעלה, כלפי ״בחינת הטוב״.

לאחר ״חטא העגל״, הלכו עם ישראל עם ראש כפוף בגלל חטאם, לכן ביקש הקב״ה ממשה שיעשה מעשה שיגרום להם לזקוף את ראשם.

לצוות עליהם לתת את ״מחצית השקל״.

מהיכן יודעים שפסוקים אלו של ״נשיאת ראשם״ של ישראל באו מייד לאחר מעשה העגל?

במדרש ״תנחומא״ לומד זאת מהפסוק: ״ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד״ - מכאן אנו למדים שנצטווה למנותם בתחילת נדבת המשכן לאחר מעשה העגל כדי להציל אותם מהמגיפה שהיתה בעקבות מעשה העגל.