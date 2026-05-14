עם פתיחת ספר חדש בתורה, מתחדדת ההבנה שהתורה איננה רק אוסף סיפורים, אלא מערכת חוקים והוויה תמידית שמלווה את האדם בכל רגע.

מתוך כך מתעוררת שאלה: מדוע התורה מדגישה שוב ושוב את מניין בני ישראל? מה החשיבות במספרם בתקופה ההיא במדבר?

רש"י מבאר יסוד עמוק: “מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה ושעה”. עצם המניין איננו טכני, אלא ביטוי של קשר וחיבה מתמדת.

אבל מה המשמעות של זה עבורנו?

יש מי שחושב שהקשר עם הקב"ה מתגלה רק בזמנים מיוחדים, כמו יום הכיפורים או רגעים של חשבון נפש כללי. אולם מלמדת התורה אחרת לגמרי: “מתוך חיבתן” – הקשר אינו מוגבל לזמן מסוים, אלא הוא תמידי.

הקב"ה איננו מונה את האדם רק בזמנים קבועים, אלא כביכול “זוכר ומונה” בכל שעה ושעה. יש השגחה, יחס אישי וחיבה מתמדת לכל אחד ואחד מישראל בכל רגע.

לכן, מניין בני ישראל איננו רק אירוע היסטורי, אלא מסר נצחי: אינך נמדד רק בזמנים גדולים, אלא נחשב בכל רגע ורגע.

שנזכה לחיות מתוך ההכרה הזו – שהקשר עם הקב"ה חי, נוכח ומתמיד בכל שעה, ולא רק ברגעים מיוחדים.