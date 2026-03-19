כיכר השבת
פרשת ויקרא

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: למה משה רבינו לא רצה להנהיג? | צפו

דווקא מתוך הענווה וההתבטלות לרצון האלוקי, הוא קיבל את השליחות להנהיג את עם ישראל, והפך למנהיג מסור ואכפתי, שהוביל את עמו לאורך הדרך עד סמוך לארץ המובטחת (פרשת שבוע)

התורה פותחת את חומש "ויקרא", השלישי מבין חמשת חומשי תורה, בפסוק: "וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו".

זוהי פנייה אישית וישירה של הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו מאוהל מועד, המעידה על גדולתו של משה כמנהיג ישראל.

במה התבטאה גדולתו? חכמינו זכרונם לברכה מלמדים שגדולתו של משה הייתה בעיקר במידת הענווה.

ענווה איננה שפלות, אלא צניעות אמיתית. אדם עניו יודע את מעלותיו וכישרונותיו, אך אינו מתנשא מעל אחרים, אלא רואה בהם מתנה שקיבל מאת הקדוש ברוך הוא.

כך היה משה רבינו. ליבו לא גבה על העם, והוא אף היסס בתחילה לקבל את השליחות להנהיג את ישראל ולגאול אותם ממצרים. התורה עצמה מעידה עליו: "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה".

משה האמין שכל כוחותיו הם מתנה מהקדוש ברוך הוא, ושכל אדם אחר יכול היה למלא את השליחות הזו.

דווקא מתוך הענווה וההתבטלות לרצון האלוקי, הוא קיבל את השליחות להנהיג את עם ישראל, והפך למנהיג מסור ואכפתי, שהוביל את עמו לאורך הדרך עד סמוך לארץ המובטחת.

זהו כוחו של מנהיג אמיתי – מנהיג שפועל מתוך ענווה, אחריות ואהבה לעם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר